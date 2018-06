Criză acută de sânge în România. Cei care donează primesc bilete la Untold și Neversea

De patru ani România este aşezată pe harta muzicii, prin festivalurile Untold şi Neversea.

Cele două evenimente nu doar că reuşesc să conecteze oameni din întreaga lume, dar mobilizează anual sute de tineri să doneze sânge. Primesc în schimb bilete pentru seria de concerte din Cluj şi Constanța.

În acest weekend, caravana Blood Network a ajuns în Bucureşti şi s-a dovedit un succes!

Zâmbitori şi mânaţi de dorinţa de a face o faptă bună, sute de tineri au format o coadă imensă la intrarea în Parcul Regele Mihai din Capitală, fostul Herăstrău. Au aşteptat entuziaşti să doneze sânge şi mulţi au ales să facă acest gest pentru prima dată, chiar în caravana mobilă Blood Network.

Donator: "Este pentru prima dată când donam sânge"

Reporter: "Ce te-a mobilizat?"

Donator: "Sincer să fiu faptul că primim un bilet gratis la Neversea şi îl al doilea rând faptul că pot ajuta în acest fel".

De ani de zile în România este o criză acută de sânge. În Bucureşti, de pildă, anul trecut doar 50 de mii de oameni au donat sânge, însă numărul acestora este şi mai mic vara.

Andrei Ignat, asistent medical: "În cursul verii avem o problemă, încep concediile şi sunt mai puţini donatori cererea este foarte mare, dar în fiecare anotimp e mare".

Astfel, pentru spitale, campania Blood Network este salvatoare. Dorinţa celor care organizează aceste festivaluri este însă să reuşească să îi transforme pe cei care donează doar o dată pe an, în donatori constanţi.

Edy Chereji: ''România este din păcate pe ultimele locuri în Europa la donarea de sânge şi ne-am dorit noi că festival să îi motivăm pe tinerii din România să se implice, am fost în 6 oraşe anul acesta. Dacă în prima ediţie aveam 70 de donatori la centre mobile acum am ajuns la o medie de 100 de donatori în fiecare zi, în fiecare oraș''.

Oana Cuzino: ''Donarea regulată de două ori pe an are foarte multe beneficii pentru sănătatea noastră. Scade cu 33% riscul de boli vasculare, infarct miocardic, dar scade şi riscul de cancer. În plus, stimulează imunitatea şi reglează şi tensiunea arteriala''.

Cei care donează sânge în cadrul acestor caravane primesc un tichet gratuit. Dacă mergeţi însă până în 29 iunie la un centru de transfuzii beneficiaţi de o reducere.

Săptămâna viitoare, caravana BloodNetwork va ajunge în Constanța. Acolo unde vor pleca pe 5 iulie şi toţi cei care şi-au câştigat în aceste zile, printr-o faptă bună, biletele la cel mai aşteptat festival al litoralului: Neversea.