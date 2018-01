Creșterea porumbeilor voiajori, o pasiune costisitoare: „E un hobby”

Creșterea porumbeilor voiajori este o pasiune din ce în ce mai des întâlnită printre români. Cei care aleg acest hobby spun că au parte de beneficii atât sufletești, cât și materiale.

Porumbelul unui bărbat din Pașcani, de pildă, a stabilit un record european la un concurs din Spania.

Acum, pasărea valorează câteva mii de euro.

Domnul Florentin este din Paşcani, are 53 de ani și este șofer de meserie, iar de câțiva ani a început să crească porumbei călători.

Vara trecută s-a înscris cu cinci zburătoare la un concurs internațional din Barcelona, însă doar unul s-a întors acasă.

El este Barcelona, porumbelul maratonist. A zburat peste 2 mii de km din Spania, până în România, iar în acest fel a stabilit un record european. Proprietarul a primit pe el nu mai puțin de 7500 de euro, dar nu s-a îndurat să-l vândă.

Concursurile presupun antrenamente, multă muncă, dar și dăruire recunoaște stăpânul.

Florentin Asmarandei, columbofil: "Câte obstacole nu au până acasă: firele de înaltă tensiune, trenurile, păsările răpitoare nici nu mai spun. Un porumbel consumă într-un an cam de 150 de lei. Am 100 de porumbei, deci am ceva cheltuieli. În Europa au valoare foarte mare, vin din China și Japonia să-i cumpere.Cel mai mult pe un porumbel am luat 4500 de euro."

În aceIași oraș întâlnim un al columbofil. Domnul Vasile spune însă că are o crescătorie mai modestă.

Vasile Doroftei, președintele clubului de columbofili Pașcani: "În România a fost perceput ca un sport pentru oamenii cu bani, dar nu e adevărat, se poate face performanță și cu o crescătorie mai mică. Este un hobby, pentru 99% dintre columbofili."

Sezonul concursurilor pentru porumbeii voiajori începe în luna aprilie și se termină la sfârșitul lui octombrie.