Coadă la moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou. ”Am venit bolnavă, acum merg pe picioarele mele"

Pro TV

Mii de credincioşi au stat la coadă până seara târziu pe Dealul Mitropoliei să atingă moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou.

După ore în şir, în care le-a fost încercată răbdarea, enoriaşii şi-au spus rugăciunile în fata raclei sfinte.

Credincioşii veniţi să-l prăznuiască pe Cuviosul Dimitrie cel Nou au aşteptat până seara târziu să atingă racla sfântă de lângă Catedrala Patriarhală. Nu puţini au fost cei ajunşi pentru prima oară pe Dealul Mitropoliei.

Participant: "N-am fost niciodată. E pentru prima oară. Care sunt bolnavi se însănătoşesc. Care au credinţă, bineînţeles, şi eu am avut credinţă. Am venit foarte bolnavă. Când am ajuns la racla Sf. Dimitrie, după ce am plecat, am început să merg pe picioarele mele."

Copil: ”Mă rog pentru bunica mea. Doamne ajută-mă. Să fiu sănătos şi să fiu fericit."

Cei obişnuiţi an de an cu pelerinajul din 27 octombrie se reîntorc să-şi regăsească pacea sufletească.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer