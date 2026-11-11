Identificarea lor nu a însemnat însă simpla publicare a unei liste de nume. În cele mai multe cazuri, cercetătorii au fost nevoiţi să parcurgă zeci de mii de dosare, filă cu filă, pentru a putea stabili cu certitudine identitatea persoanelor care se ascundeau în spatele numelor conspirative, scrie News.ro.

Potrivit datelor publicate de CNSAS, instituţia nu deţine o evidenţă completă care să asocieze automat numele conspirative ale informatorilor cu identităţile lor reale. Din acest motiv, identificarea unui fost colaborator al Securităţii presupune, de cele mai multe ori, o investigaţie complexă, în care informaţiile sunt căutate în documente diferite şi apoi corelate pentru a demonstra cine a fost persoana care a furnizat informaţii fostei poliţii politice comuniste.

CNSAS explică faptul că, pentru deconspirarea unui informator, trebuie îndeplinite două condiţii esenţiale: să existe dovada că persoana respectivă a transmis informaţii despre petentul care are dreptul legal să solicite verificarea şi să existe certitudinea că atât informaţiile, cât şi numele conspirativ îi pot fi atribuite persoanei respective.

„Deconspirarea nu este o simplă listare a unor nume. Este un proces laborios de căutare a unor informaţii răspândite în toată arhiva şi de coroborare a lor pentru identificarea documentată şi certă a unui informator”, precizează instituţia.

Cercetarea este reluată pentru fiecare persoană identificată, iar volumul documentelor care trebuie consultate poate ajunge la zeci de mii de dosare. Chiar dacă bazele de date electronice au simplificat treptat activitatea, munca de investigare a arhivei a rămas una care presupune verificarea documentelor şi confruntarea informaţiilor.

Arhiva Securităţii, preluată începând din 2006

CNSAS a început preluarea arhivei fostei Securităţi în anul 2006, proces care continuă şi în prezent. Documentele au fost introduse treptat în evidenţele electronice, pe măsură ce au fost preluate şi studiate.

Bazele de date sunt în continuă construcţie şi au facilitat activitatea de identificare a informatorilor, însă nu au eliminat necesitatea cercetării documentare. Identitatea unui informator nu poate fi stabilită doar prin găsirea unui nume conspirativ într-un dosar, ci presupune identificarea şi corelarea unor informaţii care să demonstreze fără echivoc cine a fost persoana respectivă.

Activitatea de deconspirare se desfăşoară în cadrul atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 293/2008, care reglementează funcţionarea Consiliului. Mandatul instituţiei include informarea opiniei publice, cunoaşterea adevărului istoric şi sprijinirea cercetării ştiinţifice privind rolul Securităţii în instaurarea şi menţinerea regimului comunist în România.

4.920 de ofiţeri şi subofiţeri şi 1.120 de colaboratori, în evidenţele publice

Pe lângă datele privind informatorii identificaţi în urma solicitărilor individuale, CNSAS publică şi două categorii distincte de informaţii referitoare la fostul aparat represiv comunist: lista cadrelor Securităţii şi lista colaboratorilor Securităţii.

La data de 10 noiembrie 2026, pe site-ul instituţiei figurau 4.920 de ofiţeri şi subofiţeri de Securitate şi 1.120 de colaboratori ai Securităţii.

Cele două categorii nu trebuie confundate cu totalul celor 17.104 informatori deconspiraţi. Listele publice au un scop şi un mecanism de includere diferite.

Lista cadrelor Securităţii cuprinde numele ofiţerilor şi subofiţerilor a căror verificare a fost solicitată de persoanele care şi-au exercitat dreptul de acces la propriul dosar, precum şi numele fostelor cadre ale aparatului represiv comunist care deţin în prezent funcţii publice dintre cele prevăzute de articolul 3 din Legea 293/2008.

În cazul foştilor ofiţeri şi subofiţeri care nu mai sunt în viaţă şi care nu mai pot avea calitate procesuală, CNSAS a reţinut datele biografice, gradele şi funcţiile deţinute în structurile Departamentului Securităţii Statului, respectiv ale Consiliului Securităţii Statului, în conformitate cu documentele studiate şi fişele profesionale.

Pentru ofiţerii şi subofiţerii în cazul cărora Consiliul a solicitat instanţelor de contencios administrativ constatarea calităţii de lucrător al Securităţii, în urma încălcării drepturilor fundamentale ale omului, sunt publicate şi acţiunile în constatare. Deciziile definitive ale instanţelor pot fi consultate în forma publicată în Monitorul Oficial, Partea a III-a.

Lista colaboratorilor Securităţii are un alt criteriu de includere. Aceasta cuprinde persoanele care ocupă funcţii sau demnităţi publice prevăzute de articolul 3 din Legea 293/2008 şi pentru care CNSAS a solicitat instanţelor constatarea calităţii de colaborator al Securităţii, în urma transmiterii unor informaţii prin care au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

Prin urmare, numărul de 1.120 nu reprezintă totalul tuturor persoanelor care au colaborat cu Securitatea, ci persoanele care intră în categoria verificărilor şi acţiunilor prevăzute de lege şi care figurează în lista publicată de Consiliu.

Deconspirarea, între accesul la dosare şi recuperarea memoriei istorice

CNSAS pune la dispoziţia specialiştilor, jurnaliştilor şi publicului larg rezultatele investigaţiilor privind organizarea şi funcţionarea aparatului represiv comunist în perioada 1945-1989.

Pe site-ul instituţiei sunt disponibile informaţii despre structurile Departamentului Securităţii Statului şi ale Consiliului Securităţii Statului, precum şi listele cadrelor şi colaboratorilor identificate în urma activităţii Consiliului.

Instituţia precizează că listele vor fi actualizate periodic, astfel încât rezultatele cercetărilor să devină accesibile publicului şi să contribuie la cunoaşterea trecutului recent.