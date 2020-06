Cine este Ciprian, pompierul care a salvat un bebeluș de viitură: ”Eram în timpul liber”

Prăpădul făcut de viiturile din ultimele zile a fost o încercare dificilă și pentru pompieri, salvatorii de vieți omenești. Printre aceștia se numără și Ciprian - pompier în Bistrița-Năsăud - care a evacuat un bebeluș din locatitatea Rodna.

Imaginile în care acesta ținea strâns la piept pruncul au impresionat o țară întreagă. Și ministrul de interne, Marcel Vela, i-a apreciat curajul.

Ciprian este pompier de 14 ani în Bistrița și a participat la sute de misiuni. În noaptea în care viitura a lovit localitatea Rodna nu a stat pe gânduri, s-a echipat și a mers să salveze oameni, alături de camarazii lui. A dus pe brațe și un bebeluș.

Ciprian: ”Eram în timpul liber și am fost sunat de comandant, că e o viitură în localitatea mea. M-am echipat repede și am mers să ajut unde e nevoie. Am ajutat la scoaterea acelor copii ... în acel moment m-am gândit să țin cât mai bine bebelușul la piept.”

În urma imaginilor în care a fost surprins în brațe cu bebelușul, pompierul a fost felicitat chiar și de ministrul de Interne.

Citește și Operațiune de salvare neobișnuită. Un muncitor a rămas blocat la peste 50 de metri înălțime

Ciprian: ”Nu am știut, m-a sunat o vecină să îmi spună că m-a felicitat ministrul. Îi mulțumesc pe această cale, dar totul a fost posibil cu ajutorul colegilor.”

Marius Rus, purtător de cuvânt ISU Bistrița Năsăud: ”Ciprian a participat la peste 1000 de intervenții. Era liber în acea zi și a răspuns prompt și știa ce are de făcut. Ne bucurăm că face parte dintre noi.”

În doar câteva ore, în Bistrița-Năsăud au fost salvate zeci de persoane și mai multe animale din calea furiei apelor.