Cel mai mare festival de muzică retro din România ajunge în București. Cine sunt invitații

Cel mai mare festival de muzică retro din România, care a scris istorie la Cluj Napoca, ajunge și în București.

Nume îndrăgite ale anilor '80-'90, atât din țară, cât și din străinătate, vor urca pe scenă pe 13 iulie. Iar atmosferă va fi completată de un decor specific petrecerilor cu casetofoane și globuri disco.

Evenimentul, devenit deja o tradiţie, a adunat anul trecut în Cluj-Napoca zece mii de oameni, care au dansat până la epuizare.

Organizatorii promit că şi la Bucureşti, la Arenele Romane, atmosferă va fi pe măsură. Mai ales că în Capitala sunt aşteptaţi numeroşi artişti, printre care Dr. Alban.

Hituri precum "It's my life" şi "One Love" au cucerit de-a lungul timpului milioane de oameni din întreaga lume.

Iar cântăreţul este nerăbdător să se întâlnească şi cu publicul din Capitală. Şi cunoscută trupa SNAP va ajunge în România.

Şi cei de la 2 UNLIMITED vor urca pe scenă din Bucureşti pe 13 iulie şi abia aşteaptă să le reamintească fanilor mişcările de dans din anii '90.

Atmosferă va fi completată de decor, pentru că spectatorii să se bucure de o adevărată petrecere în stilul anilor 80-90.

Gabriel Apavaloaie, organizator: "Vorbim de anii casetelor, culorile stridente, petreceri în discotecă. Am încercat să compunem un line-up foarte divers."

Biletele au preţuri cuprinse între 70 şi 120 de lei.