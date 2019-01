Ce trebuie să facă cei care au rămas fără câini din cauza petardelor de Revelion

Pro TV

Anul Nou a început cu necazuri pentru iubitorii de animale care şi-au pierdut companionul din cauza petardelor. Zgomotele puternice au speriat o mulţime de câini care au fugit de acasă. Stăpânii îi caută disperaţi în aceste zile.

Kity i-a ţinut companie timp de nouă ani Aureliei din Cluj. În noaptea dintre ani s-a speriat atât de tare încât a fugit. Acum stăpână ei speră să o găsească, mai ales că are cip şi oricine o duce la veternar poate afla că e a ei.

Aurelia Bleoacă, proprietar câine: "Speriată de bubuituri de artificii, a luat-o la fugă, dar a luat-o aşa că din puşcă efectiv nu am apucat să mai pun mâna pe ea."

Şi Mașa, din rasa ciobănesc românesc, este căutată cu disperare de proprietarii în apropierea Clujului. Era stăpâna curţii şi marea bucurie a copiilor.

Monica, proprietar câine: "Câinele nostru a sărit peste gard inclusiv din zgardă."

Nora, câinele metis al unei familii din satul Horpaz, Iaşi, a dispărut tot de Revelion.

Mariana Bitere, proprietar: "Am început să facem căutările, dar noapte fiind nu am reuşit să dăm chiar atunci şi am reluat dimineaţa. ”

Veterinarii spun că aceste incidente trebuie prevenite cu măsuri luate înaintea Revelionului.

Dosa Gero, medic veterinar: "Ei se simt într-un pericol de moarte şi atunci se depărtează. Aici cel mai bun lucru ar fi prevenţia. Prin asigurarea unor locuri unde se pot retrage unde se simt în siguranţă. Să le dăm o medicaţie, trebuie prevenit în timp nu în ultimele două zile să mergem la medicul veterinar să îi cerem calmante pentru că nu vor funcţiona, aceste calmante trebuie să îşi facă o încălzire a organismului să îşi facă efectul.Cel mai important este să nu ne bizuim pe faptul că se vor întoarce, să îi microcipăm, să i înregistrăm, să aibă o zgardă cu un număr de telefon, vzibil, să postăm poze cu ei pe media."

Valentina din Cluj l-a găsit pe Aki după două zile de căutări cu ajutorul Facebookului. Utilizatorii i-au văzut anunţul disperat şi după ce l-au găsit i-au înapoiat animalul de companie.

