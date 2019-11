Ce costume au ales tinerii pentru Halloween. „Sunt ca o pisicuță, am zis că sunt drăguță”

Petrecerile de Halloween au continuat vineri seară în Capitală, unde mulţi tineri au preluat cu entuziasm sărbătoarea de la americani.

Cei care nu au putut să îşi facă de cap în noaptea de 31 octombrie şi-au luat revanşa şi s-au distrat până dimineaţa, într-un decor special pregătit, iar costumele înfricoșătoare şi machiajele erau parcă desprinse din filmele de groază.

Spiritele malefice s-au dezlănţuit cu veselie şi mai ales în paşi de dans.

"Sunt un fel de maleficent, puţin interpretată, sper că mi-a ieşit. A fost foarte rapid, am văzut o poză pe Instagram şi a ieşit asta."

"Eu sunt o păpuşă vodoo, sau wanna be, o păpuşă vodoo, sper că mi-a reuşit. M-a ajutat prietena mea, şi m-am bracat imediat, nu am stat deloc pe gânduri. "

Unii, susţin, în glumă, că retrăiesc în fiecare zi sentimentul acestei sărbători.

,,Binladen.

De unde ţi-a venit această idee?

Am avut masca acasă, şi am mai purtat-o acum doi ani, şi am zis că nu îşi mai aduce nimeni aminte. Şi sunt însurat, ce crezi că înseamnă pentru mine o poveste de groază? "

"În seara asta sunt ca o pisicuţă.

De unde ţi-a venit ideea?

Mi-a venit ideea încă de anul trecut pentru că tot pisicuţa am fost şi am zis că sunt drăguţă, şi am zis că anul ăsta o să fiu la fel de drăguţă.”

Organizatorii s-au gândit şi la cei care au venit direct de la muncă şi le-au creat un spaţiu în care se puteau pregăti. Băieţii au optat pentru un machiaj înfiorător, pe când fetele, au ales sclipiciul.

Vlad Mihalachios, organizatorul petrecerii: „Ne-am gândit să o facem vineri, nu joi, când este normal halloween-ul, ca oamenii să poată să stea mai mult, şi atunci am impus un dresscode. Am vrut să nu ne ducem în direcţia dovleci, păianjeni şi pânze, am vrut ca oamenii să fie costumaţi şi să asculte o muzică bună. "

Petrecerea "de groază" a durat până dimineaţa.