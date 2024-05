BNR emite un număr record de monede, dar nimeni nu mai are mărunțiș. ”S-au învechit, nici la magazine nu mai primim rest”

”Reporter: Aveți cumva să schimbați un leu în două de 50 de bani?

Tineri: Nu.

Reporter: Nu aveți?

Tineri: Stai, stai să mă uit de fapt. Dar nu cred, că n-am mărunțiș la mine".

Este un răspuns primit adesea pe stradă, cu toate că, potrivit datelor oficiale, în 2022 se aflau în circulație peste cinci milioane de monede - cu 5 la sută mai multe față de anul precedent.

Tânără: ”Să știi că nu am portofelul, nu am deloc".

După cum reiese din experimentul realizat de echipa Știrilor PROTV, pentru a reuși să îți atingi țelul este nevoie de multe încercări.

„Tânăr: Pentru parcare vă trebuie?

Reporter: Da.

Tânăr: Uite aici!”.

„Tânăr: Poți și cu de 10 bani, că și aștia merg la parcare.

Reporter: Ok, perfect, vă mulțumesc frumos!".

Tinerii mărturisesc sincer că nu mai țin mărunțiș prin buzunare.

Monedele mai sunt vânate doar de cei mici

”Tânără: S-au învechit, nici la magazine nu mai primim rest.

Reporter: Totuși când primești, iei 10 bani, 50 de bani?

Tânără: Nu, de obicei nu".

”Tânără: Foarte rar, în general plătesc cu card, cu telefonul.

Reporter: Când primiți rest îi mai luați?

Tânără: De obicei nu, dacă sunt 10 bani, nu".

Reprezentanții BNR transmit că solicitările de monede sunt la un nivel ridicat, ca urmare a creșterii numărului de magazine. Vânzătorii au nevoie de măruntiș pentru a da restul clienților.

”Reporter: Mai folosește lumea monede?

Vânzător: Nu prea.

Reporter: Nu prea, nu?

Vânzător: Nu. Mulți vin doar cu bancnote.

Reporter: Și când se întâmplă să le dați rest, îi iau?

Vânzător: Mulți îi lasă”.

Vânzător: "Se întâmplă, 2-3 pe zi, să lase 10 bani sau 50 de bani”.

Monedele sunt însă vânate de cei mici.

Copil: ”Mai am o pușculiță pe care am spart-o, parcă 100 aveam în ea. Mai am una pe care vreau să o umplu, e cam jumate. 75 la sută monede și restul bancnote. Restul pe care îl dă la magazin lu mami, lu tati, mi le dă și le bag în pușculiță”.

Multe monede ajung să fie aruncate în locuri turistice pentru noroc. De pildă, în 2019, din Peștera Urșilor din Bihor, responsabilii au strâns peste 30 de kilograme de mărunțiș. Iar în Fontana di Trevi din Roma, turiștii lasă anual peste un milion de euro. Banii sunt adunați și ajung la o asociație caritabilă.

