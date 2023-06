Bazinul de înot de la Târgiu Jiu, mai mult gol în ziua inaugurării. De ce reguli se lovesc doritorii

De exemplu, trebuie să aibă aviz de la medicul de familie. Costurile de două milioane de euro au fost acoperite de Compania Națională de Investiții.

În prima zi de funcționare, bazinul a fost mai mult gol. Accesul aici se va face în baza unei programări, cu actul de identitate și documente medicale din care să reiasă că solicitantul este sănătos.

Marcel Romanescu, primarul din Târgu Jiu: „Nu trebuie dosar cu șină, trebuie doar o adeverință de la medicul de familie. Dacă medicul de familie poate confirma faptul că persoana respectivă nu e în evidență cu boli transmisibile sau dermatologice, persoana respectivă poate intra în acest bazin. Trebuie să ne protejăm”.

Printre puținii care au îndeplinit toate regulile de acces sunt doi fraţi care, în trecut, au practicat sport de performanţă.

Localnică: „Din păcate, și eu am fost nevoită să mă las, dar acum o să ne reluăm pasiunea. Da, exact, acum avem unde să înotăm”.

Localnic: „Apa e perfectă pentru înot, sperăm să fie totuși bine, să vedem cum va fi”.

Deşi finalizat de aproape un an, bazinul a stat închis în lipsa salvamarilor.

Giuseppe Veisa, salvator: „Când am auzit de acest bazin, m-a încântat de la început ideea că se va deschide. Când am văzut faptul real, am fost plăcut surprins”.

Adrian Becheru, salvator: „E bazin de înot pentru sportivi, pentru oameni cu probleme de recuperare”.

Noul bazin a costat două milioane de euro și este destinat în primul rând elevilor.

