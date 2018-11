Apicultorii românii se laudă cu producție mare de miere de albine. Ce cantitate va merge la export

Pro TV

Mai multă miere și mai gustoasă, așa își laudă apicultorii din Alba producția, cu 30% mai mare decât în anii trecuți.

O cantitate importantă va ajunge însă peste hotare - în Europa, dar și în Japonia, Canada ori Australia, unde marfa românească este căutată.

În urmă cu 18 ani, un apicultor din zona Blajului a renunţat la locul de muncă pe care îl avea. De atunci se ocupă de cele peste trei sute de familii de albine pe care le deţine. Iar acum se mândreşte cu o miere mult mai bună şi o producţie mai mare decât în anii trecuţi.

"Ne-au ajutat foarte mult temperaturile ridicate în lunile aprilie-mai când au fost culesuri bune la pomi fructiferi, rapiță, salcâm. Durează foarte puţin, undeva la 10-12 zile un cules", explică Dorel Isăilă, apicultor.

Un an bun a fost şi pentru un apicultor care a lucrat timp de un deceniu în Italia, unde a îngrijit peste 1500 de familii de albine. Dar s-a întors acasă şi a pus în practică tot ce a învăţat acolo.

Citește și S-au îmbătat atât de tare în luna de miere încât au cumpărat hotelul în care stăteau

"Cu ce am ştiut eu şi cu pragmatismul de acolo am aplicat aici. Două tone şi jumătate am făcut anul trecut şi anul acesta cred că am făcut dublu", spune Teodor Pârâu.

Mierea ajunge nu doar în pieţele şi magazinele din România. O parte din producţie trece graniţele țării.

"România exportă între 8 şi 12.000 de tone de miere, anul acesta o să ne încadrăm la 9-10.000 de tone", spune Victor Mateș, procesator.

"Exportă cu proponderență în ţări din Europa. Ne pare mult mai bine când reușim să facem un export pentru clientul nostru din Japonia care scrie pe etichete miere românească", spune Alina Mateș, director de vânzări.

În străinătate, preţul unui kilogram de miere românească porneşte de la doi euro şi ajunge la patru euro, în funcţie de sortiment.

"Le place mierea noastră, dar ei văd mierea ca un aliment, românii văd mierea ca un medicament", spune Tiberiu Biriș, apicultor.

În timp ce românii consumă aproximativ 600 de grame de miere pe an, în cazul străinilor vorbim chiar şi de trei kilograme anual.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer