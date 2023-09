Aeroporturile din România, mai pline ca niciodată. Recordul are prețul său: ”S-au scumpit mult, iar serviciile au scăzut”

În total, 16 milioane de călători au ajuns în aeroporturile de aici, cu 6% mai mulți față de aceeasi perioada din 2019. Cererea mare a dus însă și la o scumpire a biletelor, cu 20 la sută.

O familie aștepta cu nerăbdare să înceapă cel de-al doilea concediu de anul acesta.

Familie: „Din ce am văzut, avioanele sunt în continuare pline și încă se bucură românii de vacanțe. Lumea a început să își continue călătoriile după pandemie și cred că nu mai este nimic care să îi oprească”.

Așa arăta la orele prânzului Aeroportul Henri Coandă. Numai în primele 7 luni ale acestui an, peste 8.347.079 de persoane au ajuns sau au plecat de aici cu avionul, cu 0,2% peste cifra din în 2019. Urmează în top Cluj, Iași şi Timişoara. La coada clasamentului se situează aeroportul din Tulcea.

În total, din ianuarie până în august, peste 16 milioane de pasageri au tranzitat cele 17 aeroporturi românești.

David Ciceo, președintele Asociației Aeroporturilor din România: „Noi, în România, am reușit să fim peste nivelul din 2019 pentru că avem destinații noi, pentru că lumea dorește să călătorească, s-au reluat și călătoriile de afaceri. Este un record istoric pentru acest an. Dacă în 2019 am avut peste 23 de milioane de pasageri, ne așteptăm să depășim 24 de milioane în acest an”.

”Raportul calitate-preț nu mai e deloc același”

Bărbat: „În ultima perioadă am observat cozi mai multe, timp de așteptare mai mult”.

Cererea mare pentru zboruri, dar și inflația au dus la creșterea prețurilor pentru biletele de avion. Acestea s-au scumpit cu 19% în luna august față de aceeași perioadă din 2022, conform Institutului Național de Statistică.

Iar potrivit unui studiu realizat de o platfomă online, 56% dintre românii care au răspuns spun că și-au schimbat destinația de vacanță pentru a se bucura de prețuri mai mici.

Claudia Tocilă, manager platformă de rezervări de bilete: „Astfel, cele mai populare au fost, așa cum ne-am așteptat, Grecia, Italia, Spania și ca destinații din diaspora, Anglia, Franța și Germania”.

Bărbat: „S-au scumpit destul de mult, plus că serviciile au scăzut, raportul calitate-preț nu mai e deloc același”.

Mulți români au călătorit și cu autocarul anul acesta. Principalele destinații au fost Budapesta, Viena și stațiunile de pe litoralul bulgăresc.





