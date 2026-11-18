Proiectele se referă la diverse spații care au aparținut fostei Mine de cărbune Petrila, închisă operațional din anul 2015, platforma fiind preluată de Consiliul Județean (CJ) Hunedoara, care are în plan să pună în valoare mai multe clădiri reunite în conceptul de Ansamblul Istoric Mina Petrila, transmite Agerpres.

„Dincolo de cifre, dincolo de proiecte, cred că cei mai importanți sunt oamenii. (...) Să nu uităm că toate aceste proiecte sunt pentru oameni, sunt pentru comunități și mai ales sunt pentru viitorul Petrilei, Văii Jiului și, de ce nu, pentru viitorul României, pentru că, indiferent că avem o investiție la Petrila, la Deva, la Cluj sau la Vaslui, toate aceste investiții sunt pentru viitorul României”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru Ghigiu.

Acesta a arătat că proiectele ce vor fi puse în practică reprezintă o nouă șansă pentru comunitatea din zonă, apreciind, în context, și importanța implementării acestora.

„Cred că Petrila a primit o nouă șansă, e o nouă viață pentru Petrila. Sunt convins că domnul primar, domnul președinte al Consiliului Județean vor profita de ea. E un început, trebuie să fim sinceri, greul acum începe. Știți cum e, la implementare sunt de multe ori problemele, dar am încredere că dacă s-au mobilizat și au fost insistenți și am ajuns la acest moment, vor continua cu aceeași pasiune, atât autoritățile, dar mai ales comunitatea. Nu cred că am văzut o semnare de documente în care comunitatea să fie atât de entuziasmată de faptul că se întâmplă acest lucru”, a adăugat ministrul Alexandru Ghigiu.

Cele cinci proiecte a căror finanțare a fost semnată miercuri se referă la reabilitarea și punerea în valoare a Puțului Centru, crearea unui hub socio-cultural, reabilitarea Muzeului salvatorului miner, înființarea unui centru de creativitate și inovare pentru tinerii pasionați de robotică, revitalizare și regenerare urbană, infrastructură verde.

„Astăzi am semnat cinci contracte de finanțare, în valoare totală de aproximativ 34 de milioane de euro, obținute prin Programul Tranziție Justă al Uniunii Europene. Sunt cinci proiecte de regenerare și reconversie a fostei exploatări miniere, care schimbă fața acestui loc. Clădirile care au scos la lumină cărbunele Văii Jiului, devin spații de cultură, tehnologie și creativitate, înconjurate de natură, deschise generațiilor viitoare. Mina Petrila intră astăzi în circuitul european al regenerării fostelor zone miniere, alături de regiuni din Europa care și-au transformat moștenirea industrială în spațiu viu pentru cultură, inovare și comunitate”, a declarat, la rândul său, președintele CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor.

Mina Petrila a fost închisă pe 30 octombrie 2015, când a fost extrasă ultima tonă de cărbune din subteran, după 156 de ani de activitate.