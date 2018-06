1.000 de orfani, susținuți de asociația SOS Satele Copiilor prin campania "A doua șansă"

SOS A doua Sansa

La împlinirea a 25 de ani de activitate în România, SOS Satele Copiilor lansează campania de strângere de fonduri „A doua șansă” – www.sansa2.ro –, pentru susținerea celor aproape 1000 de copii aflați în grija organizației.

Niciun copil nu ar trebui să crească singur, cu grija zilei de mâine și fără susținere. SOS Satele Copiilor oferă a doua șansă copiilor orfani, abandonați, care nu mai au familia alături sau sunt la risc la separare.

În acest moment, în cele trei Sate SOS cresc aproape 200 de copii, iar alți 800 sunt susținuți să rămână alături de familiile lor, în comunitățile dezavantajate.

"Fiecare dintre noi ne-am întrebat, măcar o dată, cum ar fi fost dacă... Dacă am fi făcut, într-un anumit moment al vieții, ceva diferit. Dacă cineva ne-ar fi încurajat mai tare să îndrăznim sau dacă noi am fi ajutat, poate, mai mult. Dar pentru câți dintre noi există o a doua șansă?

În mod cert, este extrem de greu să primești o nouă șansă, dar poate fi foarte ușor să o oferi. De 25 de ani, SOS Satele Copiilor oferă a doua șansă copiilor care nu mai au familia alături. Aproximativ 40.000 de copii și tineri au primit susținerea SOS în ultimul sfert de veac.

Au primit o a doua șansă la o familie și la o mamă SOS, care să îi iubească, să îi crească mari, adulți împliniți și integrați în societate. O nouă șansă la un trai decent și, mai ales, împreună, pentru familiile din comunitățile vulnerabile.” (Diana Podaru – Director General SOS Satele Copiilor România)

În România, peste 55.000 de copii se află în sistemul de protecție socială și cresc fără părinți alături. Totodată, anual, mii de copii sunt abandonați, iar peste 50% se află la risc de sărăcie și excluziune socială, conform datelor oficiale de la finalul anului 2017 (surse: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție; World Vision România).

Toți cei care doresc să ofere a doua șansă copiilor o pot face prin mai multe modalități:

- donaţii prin SMS la 8844 cu textul Mama (2 Euro/ lună), număr valabil în rețelele Digi Mobil, Orange, Telekom și Vodafone;

- donaţii online, cu cardul bancar, pe website-ul organizației: www.sos-satelecopiilor.ro;

- donații bancare direct în contul organizației SOS Satele Copiilor România: RO84BACX0000001080003013.

"Ne propunem ca, prin campania de strângere de fonduri A doua șansă, să reușim să atragem atenția asupra problematicii sociale a copiilor vulnerabili și să aducem alături de noi cât mai mulți susținători. Dorim să ne mărim familia SOS, prin dublarea numărului de donatori persoane fizice pâna la finalul anului, precum și prin creșterea numărului de companii partenere.



În acest moment, din totalul caselor în care cresc copiii pe care îi avem în grijă, 12 nu au încă susținători. În fiecare casă SOS, cresc 4-6 copii, alături de o Mamă SOS.” (Ștefan Urziceanu, Director Marketing și Atragere de fonduri)

Despre SOS Satele Copiilor România

Anul acesta, SOS Satele Copiilor România aniversează 25 de ani de când primele două Sate SOS, din București și Cisnădie, și-au deschis porțile pentru copiii fără familie. În toți acești ani, 400 de copii și tineri au crescut în Satele SOS, alături de o

Mamă SOS și de frații lor biologici sau sociali. Dintre tinerii care ieșiti de sub îngrijirea organizației, mai bine de 90% sunt bine integrați social, au o familie și un loc de muncă.

SOS militează ca frații să crească împreună, ca într-o familie.

De multe ori, frații biologici s-au cunoscut în Satele SOS, iar de atunci au creat legaturi solide, pe viață. SOS a lansat pentru prima dată în România un studiu privind situația fraților din sistemul de protecție a copilului.

SOS Satele Copiilor România este o organizaţie neguvernamentală, membră a Federaţiei SOS Children’s Villages International, prezentă în 135 de ţări ale lumii.

În prezent, 1000 de copii și tineri sunt sprijiniți direct de organizație, dintre care aproape 200 cresc în Satele SOS România, din Bucureşti, Cisnădie – Sibiu şi Hemeiuş – Bacău.

SOS Satele Copiilor România derulează, în paralel, servicii de prevenţie a abandonului, prin Centrele de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi, precum și susținere școlară pentru copiii din zonele vulnerabile, prin Centrul de Zi Hemeiuș.

