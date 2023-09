„Am rămas blocat”. Mărturiile turistului care a găsit cadavrul unui nou-născut pe plaja de la Eforie Nord

Îngrozit, a chemat imediat poliția, iar criminaliștii au început ancheta pentru a afla ce s-a întâmplat cu bebelușul.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Alexandru a venit la mare din București împreună cu soția. Vacanța a luat o întorsătură neașteptată, când, în timp ce se plimba, bărbatul a făcut o descoperire care l-a îngrozit.

Alexandru Ciobag, turist: „Am venit dimineață la plajă, am intrat în apă și am intrat în acel golfuleț, să mă uit la peștișori, să privesc marea și am văzut un săculeț menajer. Nu am băgat în seamă prima dată. Când a ajuns pe mal, l-au adus valurile, am dat cu mâna, m-am uitat puțin și am rămas blocat: mâini și picioare.”



Un turist a găsit trupul nou-născutului printre stânci. A anunțat prima dată administratorii plajei, apoi a sunat la 112.

La fața locului au venit imediat mai multe echipaje de poliție, care au izolat perimetrul, pentru a nu compromite eventualele probe. Criminaliștii au examinat cu atenție toate indiciile care ar putea să-i conducă spre persoana care a abandonat sacul cu cadavrul bebelușului.

Olimpia Ceară, purtător de cuvânt IPJ Constanța: „S-a stabilit că este vorba despre un cadavru de sex bărbătesc. Acesta a fost transportat la morgă, în vederea efectuării necropsiei.”

Zona unde a fost găsit sacul fusese curățată de un grup de copii voluntari, care au adunat toate gunoaiele.

Femeie: „Ieri au venit copiii ecologiști și vă dați seama că dacă se întâmpla ceva, cum se speriau copiii.”

Reporter: Credeți că este din noaptea asta?

Femeie: „E posibil, tot ce e posibil. Noi am mai venit pe pietrele să vedem peștișorii. E ceva îngrozitor.”

Nu se știe deocamdată dacă bebelușul era în viață când a fost aruncat.

Femeie: „Ne-a spus soțul doamnei că a găsit un copilaș decedat și am rămas așa șocați, efectiv șocați.”

Reporter: Cum vi se pare acest gest?

Femeie: „De condamnat.”

Lucian Avanu, reprezentant complex turistic: „E groaznic, vă dați seama, sunt unele familii care ar fi vrut să aibă un copil. Avem un sistem care asa cum e... ar fi putut să sune la 112 să ceară ajutor, nu-mi dau seama.”

Polițiștii speră să identifice persoana care a abandonat în mod iresponsabil sau criminal bebelușul găsit pe plaja din Eforie Nord.

