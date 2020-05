VIDEO. Momentul șocant în care un bărbat este împușcat în timp ce face jogging

Îndemnuri ale unor lideri politici, vedete şi navigatori pe Internet s-au multiplicat joi la inculparea celor doi bărbaţi albi, acuzaţi că l-au ucis pe tânărul de culoare la sfârşitul lui februarie, relatează AFP, citată de News.ro.

Într-o înregistrare video de 28 de secunde - difuzată marţi de avocatul tânărului care făcea jogging, Ahmaud Arbery apare la 23 februarie alegrând pe un drum din Brunswick, în Georgia.

This 25-year-old Black man was confronted and killed by a father-son duo while jogging in Georgia. Now his family is searching for justice (warning: distressing) pic.twitter.com/ZsG2ZkPi2G