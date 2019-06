Un violator a fost castrat de mulțimea furioasă după ce a abuzat în grup două fete

Oamenii legii transmit localnicilor să nu își facă singuri dreptate în aceste cazuri și relatează într-un comunicat că victima, împreună cu alți 2 suspecți, a fi violat „în mod repetat” două fete de 14 și 18 ani. Aceștia erau înarmați cu un cuțit și o armă atunci când le-au abordat pe fetele care se plimbau într-un parc, sâmbătă seara, pe 15 iunie.

Un trecător a văzut ce s-a întâmplat și a alertat comunitatea. Oamenii au venit la fața locului și au decis să se răzbune, astfel că l-au prins pe unul dintre agresori și i-au tăiat testiculele, după care l-au bătut până a murit.

Ceilalți doi atacatori au reușit să fugă, iar poliția îi caută.

De asemenea, un dosar de crimă a fost deschis, însă nimeni nu a fost arestat până acum.

#sapsGP Community warned against taking law into their own hands after a man was allegedly castrated and fatally assaulted following a gang rape of 2 girls aged 14 and 18 by 3 men at an informal settlement in Ivory Park yesterday late last night. NP https://t.co/VLwsot9wwc pic.twitter.com/x98blnD6x2