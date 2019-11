Un tânăr a încercat să-și omoare iubita într-o farmacie. „Așa ceva numai în filme am văzut”

Scene şocante s-au petrecut luni după-amiază în oraşul Târnăveni, unde o tânără de 17 ani a fost înjunghiată de iubitul ei, într-o farmacie din oraş unde biata fată se refugiase înspăimântată.

În zadar angajatele au încercat să o protejeze. Tânărul de 22 de ani a încercat apoi să se sinucidă cu aceeaşi armă. Medicii chemaţi de urgenţă i-au dus pe amândoi la spital.

În jurul orei 11, tânăra de 17 ani a intrat speriată să se ascundă în farmacia de lângă Policlinica din Târnăveni. Angajatele şi mai mulţi clienţi au încremenit de spaimă! În câteva clipe, în urma fetei a intrat un tânăr de 22 de ani care a încercat să o omoare în faţa tuturor.

„A intrat fata, a încercat să închidă uşa şi nu a putut era plină de sânge şi colega a intervenit, dar când a văzut că are cuţit a tras. Noi am sunat imediat la 112 şi să ştiţi că totul s-a derulat în cateva secunde, a fost şocant”, a povestit o farmacistă.

Una dintre angajatele farmaciei a vrut să îl alunge pe agresor, însă tânărul nu a lăsat nicio clipă arma din mână. Fata s-a prăbuşit la pământ sub ochii tuturor, iar băiatul s-a automutilat.

„Eu am sărit să îl despart şi am văzut că a dat cu cuţitul. Eu aşa ceva numai în filme am văzut şi fata sigur cerea ajutor şi era foarte speriată”, a spus o farmacistă.

Medicii chemaţi de urgenţă i-au preluat pe cei doi tineri şi i-au dus la spital. Între timp, poliţiştii au început cercetările.

Emanuela Fărcaș, purtător de Cuvânt IPJ Mureş: „A fost o tentativă de omor în jurul orei 11, a fost înjunghiată de faţă de iubitul ei. Amândoi au fost transportaţi la spital şi în cauză se fac cercetări pentru a se stabili excat ce s-a întâmplat.”

Cei doi tineri se află acum sub îngrijirea medicilor de la Spitalul Clinic de Urgenţă din Târgu Mureş.

Tânăra a suferit o hemoragie puternică şi este în stare mai gravă la spital, iar medicii luptă pentru viaţa ei. Băiatul este stabil şi urmează să stea de vorbă, după externare, cu poliţiştii.

Între timp, criminaliştii încearcă acum să refacă momentele incidentului şocant petrecut sub ochii martorilor. Pe lângă depoziţiile martorilor, vor analiza şi imaginile surprinse de camerele de supraveghere din farmacie. Surse din anchetă spun că scandalul sângeros a izbucnit pe fondul geloziei, dar nu se ştiu deocamdată alte amănunte. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.