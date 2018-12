Un student și-a otrăvit în secret colegul, luni la rând, pentru că era de culoare

Yukai Yang, un tânăr chinez de 22 de ani, care este student la Facultatea de Chimie, i-a dat otravă colegului de culoare fără ca acesta să știe, punând-o în apa de gură, în mâncarea și băutura acstuia, scrie Daily Mail.

Juwan Royal era colegul celui acuzat de câțiva ani. El începuse să aibă amețeli, să tremure și să aibă stări de greață. După ce a făcut un text de sânge, a descoperit că fusese otrăvit cu taliu, ingredient folosit în otrava pentru șobolani și care e interzis în Statele Unite.

„Pe parcursul unei perioade, victimei i-a fost aministrat taliu, care era pus în mâncarea și băutura din frigider. Se simțea rău tot timpul”, a spus procurorul Joh Morganeli joi dimineață.

În luna februarie, Royal a alertat poliția după ce a băut niște apă dintr-o sticlă, iar apoi a început să simtă arsuri la nivelul gurii.

L-a trezit pe colegul său Yukai Yang să-l întrebe ce s-a întâmplat și apoi și-a clătit gura, însă limba i-a rămas inflamată câteva zile. Pe 18 martie s-a simțit din nou rău, moment în care a decis să sune autoritățile.

Yang le-a spus polițiștilor că laptele și apa de gură ale colegului său de culoare și-au schimbat culoarea și că are impresia că cineva a umblat la produsele lor. Pe 29 martie, lui Juwan Roway i s-a făcut din nou rău: a început să vomite și să tremure, fiind dus la spital pentru tratament.

După o săptămână, a descoperit scrijelit pe pat mesajul: „Cioară, pleacă de aici.” Colegul său de cameră a dat o declarație scrisă în care a susținut că a plecat din cameră și a încuiat ușa, însă anchetatorii a comparat scrisul acestuia cu cel de pe pat și a văzut similaritățile.

