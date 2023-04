Un bărbat și-a jupuit scalpul și a intrat în Cartea Recordurilor. Are inscripționat "666" pe cap și are coarne metalice FOTO

Victor Hugo Peralta are 52 de ani, este originar din Uruguay, iar în prezent locuiește în Argentina. El și soția lui sunt obsedați de modificările corporale bizare.

Bărbatul a ajuns pe prima pagină a ziarelor după ce și-a jupuit pielea de pe scalp, în forma numărului „666”. Pe lângă zecile de tatuaje și piercing-uri inedite pe care le are, bărbatul se remarcă și prin faptul că are implantat în craniu coarne metalice.

Modificările corporale au început pentru el la 13 ani, când și-a făcut primul tatuaj. În prezent, la vârsta de 52 de ani, bărbatul susține că are 95% din suprafața corpului acoperită de tatuaje.

Victor spune că vrea să ajungă să arate ca un demon. Soția sa, Gabriela, este cea care l-a susținut în toate alegerile.

Instagram / @victor_h_peralta

Femeia în vârstă de 52 de ani este, de asemenea, obsedată de modificările corporale. Ea s-a căsătorit cu Victor în urmă cu 15 ani.

Cei doi au împreună 91 de tatuaje și modificări corporale. În 2014, cei doi au obținut recordul mondial din Guinness Book pentru „cele mai multe modificări corporale" făcute de un cuplu căsătorit.

„Când am primit titlul, am simțit o emoție imensă și mândrie că am fost premiată pentru alegerea mea în viață", a declarat Gabriela, din Argentina.

„Într-o zi Guinness ne-a găsit și ne-a premiat pentru această pasiune. Sunt fericit și mândru să fiu premiat împreună cu soția mea pentru viața noastră", a spus Victor, conform Mirror.

Victor lucrează ca tatuator și are propriul salon în Buenos Aires, Argentina. El și soția lui au cheltuit o avere pe modificăril corporale și tatuaje. Printre intervențiile extreme suferite de ei se numără: scalpări, urechi ascuțite, limbi bifurcate și implanturi metalice în cranii.

Dată publicare: 09-04-2023 10:33