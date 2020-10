Un bărbat a murit îngropat sub un mal de pământ, pe un șantier din Dâmbovița

Accident tragic produs pe un șantier din județul Dâmbovița. Un bărbat de 32 de ani și-a pierdut viața, după ce a fost prins sub un mal de pământ, la aproximativ trei metri adâncime.

Tânărul lucra la rețeaua de canalizare a comunei. Colegii săi, martori la tragedie, n-au putut să-l salveze.

Echipa de muncitori lucra în zona de aproape o lună, şi executa lucrări la reţeau de canalizare. Tânărul care a decedat era muncitor necalificat. Colegii lui povestesc, şocaţi, cum s-au întâmplat lucrurile.

Martor: „S-a surpat şi a picat. Un mal de pământ. Am intrat după el, am sărit, a picat al doilea şi nu am mai putut să îl mai scoatem”.

Martor: „Eram în buldo şi odată s-a surpat malul cu el. Am sărit şi eu cu colegii, să îl ajutăm”.

Martor: „S-a surpat malul cu el, a picat prima dată, l-a prins, când am sărit noi a picat al doilea mal”.

Patronul firmei de construcţii spune că ar fi fost respectate şi asigurate toate normele şi condiţiile de muncă.

Răzvan Ion, administratorul firmei de construcţii: „Era sus pe mal, luând nişte cote pentru adâncimea de săpătura, urmând, după ce termina de săpat căminul, să îşi monteze sprijinirile în zonele unde era necesară îmbinarea ţevilor. Din cauza cablului electric exitent s-a surpat malul şi el a picat cu tot cu malul în şanţ”.

Răzvan Ezaru, detașamentul de pompieri: „Victima era îngropată aproximativ un metru în pământ. Din păcate, era inconştientă, am evacuat-o”.

Dr. Roxana Andrei: „Am încercat manevrele de resuscitare, însă fără rezultat”.

Salvatorii au încercat preţ de 45 de minute să îl resusciteze pe muncitor. În cele din urmă însă, s-au văzut nevoiţi să îi declare decesul. Acum, investigatorii au deschis o anchetă şi urmează să stabilească dacă muncitorii au respectat sau nu normele de protecţie a muncii.