Treisprezece morţi şi şapte răniţi într-o coliziune dintre un microbuz şi un camion, în Ucraina

Microbuzul se deplasa din oraşul Cernighiv spre satul Borzna, situat în aceeaşi regiune, atunci când a lovit un camion, potrivit acestei surse.

„În urma accidentului, 13 persoane şi-au pierdut viaţa şi şapte au fost spitalizate cu diferite răni", au indicat autorităţile într-un comunicat, precizând că treizeci de salvatori au fost trimişi la faţa locului.

În imaginile difuzate de Serviciul pentru situaţii de urgenţă se pot vedea un microbuz alb şi un camion complet distruse.

Motivele accidentului nu au fost stabilite până acum.

Mii de persoane îşi pierd viaţa în fiecare an în Ucraina din cauza nerespectării legislaţiei rutiere şi a stării foarte proaste a drumurilor, notează AFP.



#NSTworld The minibus was travelling from the city of Chernigiv to the village of Borzna in the Chernigiv region when it hit a lorry.#Ukraine #Minibus #Vehicle #Accident https://t.co/yDSnosLkPM