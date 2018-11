Sfârșit tragic pentru o bătrână imobilizată la pat. „S-au gândit că e fum de grădină”

Pro TV

O femeie de 78 de ani din comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ, a pierit miercuri seară într-un incendiu care a cuprins camera unde locuia.

Bătrâna era imobilizată la pat şi nu se putea deplasa. Un vecin a văzut fum şi a dat alarma, însă până să poată interveni cineva, camera a fost cuprinsă de flăcări. Se pare că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit la instalaţia electrică.

Soţul femeii şi fiul lor erau în grădină cu treaba, atunci când un vecin a dat alarma. Au vrut să sară de îndată în ajutorul bătrânei, însă în acel moment flăcările au izbucnit şi mai puternic, iar fumul înecăcios i-a ţinut departe.

Romel Dumea, vecin: „Soţia mea venind de la treabă a văzut foc aici şi a fugit repede şi m-a anunţat pe mine şi am venit cu un fiu de-al meu şi am încercat să luăm măsuri.”

Reporter: „Știaţi că bătrâna e în casă?”

Vecin: „Da, ştiam că era imobilizată.”

Reporter: „Aţi încercat să o ajutaţi?”

Vecin: „Nu am putut, că era fum înecăcios şi nu ai cum să intri."

Tot vecinii au fost cei care au sunat la 112.

Vecină: „Nu am văzut decât fumul. Au sărit vecinii.”

Reporter: „Era deja flacără?”

Vecină: „Flacăra ieşea pe geam, pe uşă, că au spart geamul şi au ieşit flăcările afară.”

Reporter: „Cum de nu au intrat la timp după ea?”

Vecină: „Nu ştiu. Erau în grădina săpau şi erau cu spatele nu ştiu nu au văzut."

Ajunsă la bătrâneţe, femeia a căzut la pat din cauza bolii.

Maria Mihoc, vecină: „Nu au văzut la timp ca vecinul a văzut. Au mai văzut vecinii fum, dar s-au gândit că e fum de grădină de la gunoaie. Nu şi-au dat seama că e de la casă."

Pompierii au intervenit repede, însă nici ei nu au putut face mai mult pentru a-i salva viaţa.

Liviu Manolache, ISU Neamţ: „În urma incendiului s-a constatat că soţia proprietarului în vârstă de 78 de ani a decedat. Drept cauză de producere a incendiului s-a stabilit scurtcircuit electric."

Oamenii legii au deschis un dosar de cercetare pentru ucidere din culpă. Trupul victimei a fost transportat la spitalul din Roman, unde medicii legişti vor stabili exact care a fost cauza decesului.

