S-au asigurat că nu mai pot să facă copii, iar ce a urmat este un adevărat „miracol”

O femeie în vârstă de 62 de ani a aflat că este însărcinată deși nu a mai avut menstruație de 16 ani, iar soțul ei, 72 de ani, a fost supus unei operații de vasectomie.

Jenny credea că nu există șanse să mai rămână însărcinată. Surpriza a fost cu atât mai mare când a aflat că urmează să fie mamă pentru a treia oară, potrivit The Sun.

„Este cu adevărat un copil miracol”, a spus aceasta.

Femeia a vorbit pe larg despre situația ei pe contul de Instagram. Jenny a explicat că, în timp ce ei i se spune foarte des că este „prea bătrână” pentru a avea un copil, nimeni nu o întreabă ce vârstă are soțul ei, ba chiar este felicitat.

„După ce am dezvăluit că sunt însărcinată la 62 de ani, mă surprinde faptul că nimeni nu m-a întrebat câți ani are soțul meu. Toți vor să bată palma cu el când află că va fi din nou tată. Ei bine, are 72 de ani”, a spus Jenny pe Instagram.

Femeia a stârnit o mulțime de reacții, atât pozitive, cât și negative, în mediul online. În timp ce unii o critică pentru decizia de a păstra copilul la această vârstă, mulți o încurajează și o felicită.

„Am născut la 24, 26, 28, 30, 37, 40, 43 și 48 de ani. Binecuvântări la fiecare vârstă”, i-a spus o femeie.

„Nu este nimic greșit în a fi mamă în vârstă. Mă bucur pentru tine”, a spus altcineva.