O femeie care nu știa că este însărcinată a născut în pat. Cum a reacționat soțul ei

Getty

O femeie care nu știa că este însărcinată s-a trezit cu dureri, sâmbătă, după ce s-a întors din oraș. În scurt timp, tânăra a dat naștere unui copil în pat.

Georgia Crowther, în vârstă de 20 de ani, a explicat că se simțea balonată, însă nu avea nici cea mai mică idee că, de fapt, era însărcinată cu cel de-al doilea copil. Sâmbăta trecută, tânăra a început să simtă dureri insuportabile, potrivit mirror.co.uk.

Femeia tocmai se întorsese acasă, alături de partenerul ei, de la o cină cu familia. Georgia s-a pus în pat, iar în jurul orei 3.00 dimineața a început să simtă durerile.

După ce i s-a spus că ar dura șase ore până ar ajunge ambulanța, Georgia a rămas în pat, în timp ce partenerul ei avea grijă de fetița lor.

Când s-a întors în cameră pentru a o verifica pe Georgia, aceasta stătea întinsă pe podea legănând un băiețel.

Citește și Cum arată la externare bebelușul care cântărea 212 grame când s-a născut

„Calvin era la parter cu fetița noastră și credea că am adormit. Când a venit în cameră, stăteam pe podea, tocmai ce născusem. Vorbea la telefon cu medicii de pe ambulanță când a strigat «O, doamne! Este un copil!»”, a povestit Georgia.

„Eram în pat și am simțit nevoia să împing. M-am pus în mâini și genunchi și mușcam din covertură”, a mai adăugat aceasta.

Băiețelul cuplului s-a născut sâmbătă, în jurul orei 8.05 dimineața.

Mama și copilul au fost transportați la spital, unde au stat pentru câteva zile pentru a se asigura că este totul în regulă.

Georgia a explicat că până vineri s-a simțit bine și nu a avut nici cea mai mică idee că este însărcinată.

„De când am născut prima dată, am avut probleme cu greutatea și mă simțeam foarte balonată. Menstruație nu am deoarece am făcut injecția contraceptivă. Oamenii îmi spuneau că arăt ca și cum aș fi gravidă și chiar mă supăram. Apoi am născut și am înțeles totul”, a spus Georgia.

Bunicii băiețelului sunt extrem de fericiți deși, inițial, au avut parte de un șoc. „S-au spus multe înjurături în momentul în care am anunțat familia. Au fost complet șocați. Toți credeau că glumesc”, a mai spus tânăra.

Cuplul a explicat că atât familia, cât și prietenii au venit să se asigure că mama și bebelușul au tot ce le trebuie.

„Familiile noastre s-au mobilizat pentru a ne ajuta. Nu am fost deloc pregătiți pentru asta. Am primit atât de multe lucruri, este incredibil! De abia aștept că bebelușul să-și cunoască surioara mai mare”, a mai declarat Georgia.