Român din Spania, condamnat la închisoare după ce și-a lăsat nevasta fără miros

Un român din Spania și-a aflat pedeapsa, după ce și-a bătut crunt soția, în urmă cu doi ani, după ce aceasta i-a reproșat că a pierdut mulți bani la păcănele.

Incidentul s-a petrecut în februarie 2017, când Iulian M. se afla într-un local de jocuri de noroc din Monzon, Huesca, unde pierduse deja o sumă foarte mare de bani, scrie telecinco.es.

În momentul în care soția sa a venit să-l caute, omul s-a răzbunat pe ea și a bătut-o cu sălbăticie, izbind-o de mai multe ori la pământ.

Cu nasul spart, femeia a reușit să ajungă acasă, de unde fiica acesteia a ajutat-o să meargă la spital.

În urma bătăii, românca a rămas fără miros pentru tot restul vieții, una dintre loviturile aplicate de soțul ei secționându-i un nerv care face legătura între creier și nas.

De ce a primit românul doar 4 ani de închisoare

După ce medicii au chemat polițiștii, românul a fost arestat, el fiind trimis în judecată.

Deși procurorii au cerut pedeapsa maximă, respectiv 11 ani de închisoare și un ordin de restricție de 22 de ani de a se mai apropia de soția sa, Iulian M. a fost condamnat, luni, la doar patru ani de închisoare.

Magistrații Curții Provinciale din Huesca au decis că românul nu a avut intenția de a-și lăsa nevasta fără miros, el fiind inculpat doar pentru "imprudență gravă".

El se va afla, de asemeena, cinci ani sub supraveghere după eliberare, iar nouă ani are interdicție de a-şi contacta soţia. În plus, trebuie să-I plătească despăgubiri în valoare de 57.904 euro.

