Care este, de fapt, starea de sănătate a lui Florin Piersic. Precizările directorului medical de la Institutul Inimii

Adrian Molnar, directorul medical de la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, a declarat pentru Știrile PRO TV că starea actorului este una bună și că nu a fost transferat la București în regim de urgență, ci pentru că familia a solicitat ca infecția de la genunchi să fie tratată de același medic care s-a ocupat de problemă în trecut.

„A fost transferat la București prin înțelegere cu cei de la Spitalul Matei Balș și cu medicul ortoped care l-a operat prima dată și care urmează să îi vadă genunchiul și să îi continue tratamentul acolo. Ceea ce am făcut noi aici a fost foarte bine. El se simte mult mai bine decât atunci când a venit, nu este transferat la București pentru că au apărut complicații, nici vorbă. Este transferat la București pentru că așa a dorit familia ca din punct de vedere ortopedic să fie tratat tot de medicul care l-a operat și prima dată, așa este și corect și așa au dorit ei și așa a dorit și medicul care a făcut prima intervenție chirurgicală. Tratamentul ortopedic pe noi la Institutul Inimii ne depășește, noi nu ne ocupăm de așa ceva, deci din punctul nostru de vedere, ceea ce era necesar la nivelul cordului am făcut, a ieșit foarte bine, se simte foarte bine, adică mult mai bine decât era înainte, dar problema nu este rezolvată complet. Trebuie rezolvată problema de la nivelul genunchiului unde are o proteză care i-a fost montată acum 5 ani și care s-a infectat prima dată, acolo a fost infecția, prima dată localizată și de acolo s-a dus la inimă. Deci acum trebuie rezolvată problema la genunchi”, a declarat directorul medical.

Potrivit acestuia, Florin Piersic nu mai are nevoie de un stimulator cardiac, starea lui fiind una stabilă în prezent.

„Deci dacă dacă ar fi avut nevoie de un stimulator în continuare, atunci i s-ar fi pus unul temporar. Dar frecvența lui cardiacă este bună. El nu a fost niciodată dependent total de stimulator. Acest stimulator s-a pus în urmă cu 10 ani, să aibă un fel de back-up, deci să suplinească bătăile inimii în momentul în care frecvența scădea foarte mult, ceea ce i s-a întâmplat periodic. Atunci când i s-a montat acest simulator a avut o perioadă în care frecvența lui a scăzut destul de des, destul de frecvent în timpul unei zile, undeva la sub 40 de bătăi pe minut și i s-a montat acest stimulator, dar el a funcționat doar în 10% din timp, deci practic foarte puțin a intrat în funcțiune acest stimulator. El se stabil, este foarte bine, adică general este mult mai bine. De exemplu, astăzi dimineață l-am văzut mult mai bine decât în urmă cu 4-5 zile, să zicem. Deci evoluția este lent favorabilă, dar are nevoie de tratament în continuare”.

Actorul a ajuns marți seară în București, fiind transportat cu un avion SMURD ce participa la un exercițiu NATO în Ungaria.

