Povestea femeii care s-a măritat cu o păpușă zombie. Susține că „au consumat” căsătoria

Felicity Kadlec Rossi

Felicity Kadlec, o femeie de 20 de ani din Tiverton, Rhode Island, s-a căsătorit cu păpușa ei zombie, despre care susține că are 37 de ani.

Felicity a plătit în jur de 450 de euro pe rochia de mireasă pe care a purtat-o, un costum pentru Kelly Rossi și pentru decorațiunile de nuntă. Ba chiar, la ceremonie au participat patru persoane și alte opt păpuși, informează Metro.

Felicity, care acum locuiește în localitatea Vinita din Oklahoma, susține că mariajul cu Kelly a făcut-o să se simtă mai apropiată de păpușă.

„Nunta noastră a fost frumoasă și perfectă – exact cum visam să fie. M-am asigurat că întreaga ceremonie o să decurgă perfect, ca să fie cât se poate de oficială, așa că am consumat-o după aceea. Kelly a jucat rolul mirelui, pentru că ea joacă rolul bărbatului în relația noastră. Este băiețoasă, așa că s-a simțit mai bine purtând un costum”, a spus ea.

Facebook.com

Tânăra a mai povestit că este într-o relație cu păpușa d patru ani. „Căsătoria cu ea mă face să mă simt mai aproape de Kelley din punct de vedere emoțional și intim.”

Felicity a primit păpușa de la tatăl ei, după ce a dezvoltat o obsesie pentru filme de groază și păpuși zombie.

@ReignBotHorror Please look at the facebook of "Felicity Kadlec Rossi" this is her facebook, she's apparently married to this creepy doll and I want to know more pic.twitter.com/K3Cz35kZha — destiny???? (@destinyxbettica) February 11, 2019

„Am găsit-o pe Kelly într-o colecție pe păpuși ciudate, iar tatăl meu mi-a cumpărat-o când aveam 13 ani. Am început să mă îndrăgostesc de ea când aveam 16 ani, dar inițial am încercat să îmi neg sentimentele. În cele din urmă, am decis să fiu mai deschisă și să îmi las sentimentele sentimentele să iasă la suprafață. Nu toată lumea e de acord cu relația mea, dar niciodată nu m-am simțit mai fericită. Când am început să mă simt mai confortabil cu relația noastră, am știut că vreau să ne căsătorim. Am așteptat până în septembrie, pentru că sărbătorim zilele de naștere în aceeași lună. Am știut că va fi ceva special. M-am căsătorit cu Kelly pentru că o accept așa cum e. Mă uit dincolo de fața ei însângerată și nu mă deranjează că nu are maxilar. Dar spiritul și trăsăturile ei de personalitate m-au făcut să înțeleg că e „aleasa” și că vreau să-mi petrec tot restul vieții cu ea. Pentru mine, e perfectă. Simt că și ea mă iubește foarte tare. Pot simți fericirea ei de când ne-am căsătorit. Am o relație intimă cu Kelly. Mă simt apropiată de ea.”

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer