Pensionari rămași pe drumuri, după ce un incendiu le-a mistuit casa. Femeia e paralizată

Mare necaz peste doi pensionari din judeţul Neamţ, care au rămas sub cerul liber după ce un incendiu le-a mistuit locuinţa.

Proprietarul, de 67 de ani, şi soţia lui, imobilizată la pat, s-au trezit când bărbatul a auzit cum pocneşte acoperişul. Prima lui grijă a fost să o scoată pe femeie din casă, iar localnicii au sărit apoi în ajutor. Însă flăcările au cuprins rapid întreaga locuinţa şi au transformat-o în scrum.

Proprietarul casei îi mulţumeşte lui Dumnezeu că a scăpat cu viaţă şi că a reuşit să îşi salveze şi soţia, din calea flăcărilor.

Petru Gabor, proprietar: În 5 minute a început tabla sus. Eram cu soţia, că soţia e paralizată, şi am scos-o afară pe aici şi au venit vecinii. Au sărit toţi, dar ce să mai faci ca flăcările erau sus. Nu a durat o oră şi a ars tot.

Fiul proprietarilor era plecat la muncă şi vecinii l-au anunţat despre nenorocire.

Când a ajuns acasă, a încercat să stingă focul cu găleţi cu apă, împreună cu sătenii, însă numai intervenţia pompierilor a domolit vâlvătaia.

Iosif Gabor, fiul proprietarului: Era foc mare. Ardea tot. Am reuşit să scoatem hainele atât, în rest s-a dus tot. Am scos ce am putut.

3 echipaje de pompieri au luptat cu flăcările mai bine de 2 ore. În ciuda efortului, locuinţă a fost distrusă în totalitate.

Constantin Luca, ISU Neamţ: Incendiul se manifestă generalizat la o anexă şi la clădire. Au ars bunurile materiale aflate în interior. Cauză probabilă o reprezintă scurtcircuit electric.

Familia a rămas sub cerul liber, şi are nevoie de ajutor pentru a-şi ridica o nouă locuinţă.

Filipina Dorcu, vecină: "Ei îs bolnavi amândoi şi ea e la pat, e paralizată. Nu au putere, au nevoie de ajutor".

Autorităţile locale au promis ajutor, măcar în privinţa materialelor.