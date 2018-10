Pensionar trântit la pământ de un hoț în plină stradă. ”Te rog, sunt prea bătrân”. VIDEO

Scenele șocante au fost filmate pe o stradă din Birmingham. Bătrânul a fost urmărit de un tânăr încă din autobuz, iar în stradă a început să-l agreseze.

”Te rog, sunt prea bătrân”, spune victima, în timp ce agresorul îl trântește la pâmânt.

Incidentul a avut loc pe 15 octombrie, iar polițiștii au apelat la bunăvoința populației pentru a-l identifica pe agresorul care a jefuit și a lovit un pensionar, scrie metro.co.uk.

????‼???????? UK: This scum makes me angry again! An old and weak pensioner has to plead for mercy and beg to the attacker to stop: "Please! Please! I'm too old!" while the usual scum in Birmingham smashes him to the ground! Disgusting bastard! https://t.co/6k0oNjFVtR pic.twitter.com/L4BT1lERf8