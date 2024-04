Accidentul despre care scrie toată presa din Israel. Cine se afla în mașină. VIDEO

O înregistrare video difuzată de presa israeliană surprinde maşina în care se afla ministru în timp ce se răsturna.

????#WATCH: As new footage shows the moment when Ben Gvir's vehicle overturned in a car crash.

????#Ramla | #Israel

Watch as new video shows the moment when the vehicle of Israel's National Security Minister Itamar Ben Gvir crashes into a vehicle, causing it to overturn in Ramla.… pic.twitter.com/DHb7GZoLRM