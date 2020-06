O tânără, arestată, după ce a ucis doi bărbați. Pe unul dintre ei l-a bătut cu lopata: „Ne-a fost frică să intervenim”

O tânără de 22 de ani din Rusia a fost găsită vinovată, după ce a ucis doi bărbați.

Potrivit autorităților, pe unul dintre bărbați l-ar fi atacat cu o lopată și l-a bătut până a rămas inconștient, transmite Daily Star.

Bărbatul ar fi fost beat și ar fi refuzat să plece din casa femeii, moment în care aceasta a început să-l lovească în mod brutal și a comis acte violente de natură sexuală împotriva bărbatului, folosind un mâner de lopată.

După ce victima a murit, aceasta i-ar fi cărat corpul, aruncându-l în stradă.

Două luni mai târziu, ea se afla în locuința unor prieteni, moment în care un bărbat a făcut comentarii despre tatăl acesteia. În acele momente, femeia l-a atacat, cauzându-i răni grave care au dus la decesul acestuia.

„Când a început să-l bată, eu și sora mea am implorat-o să nu-l atingă, dar ne-a fost frică să intervenim, pentru că este foarte puternică. El a stat în casă ziua următoare. Nu am chemat o ambulanță, pentru că ne-am gândit că se va recupera, dar în dimineața următoare am observat că nu mai respira”, a povestit una dintre prietenele sale care a fost martoră la tragedie.

În urma faptelor sale, femeia a fost arestată și își așteaptă sentința.