O tânără a intrat în comă din cauza unei migrene, dar când s-a trezit a aflat că e mamă

Ebony Stevenson, o tânără în vârstă de 18 ani, nu bănuia că este însărcinată atunci când a început să se simtă rău. Familia a dus-o la spital, după ce s-a simțit rău. Acolo, medicii au descoperit că tânăra era însărcinată, scrie BBC News.

Ebony Stevenson Gave Birth Without Knowing She Was Pregnant (photos) https://t.co/BWrmVwLyQB pic.twitter.com/lWiXumuRql