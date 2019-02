Trei elevi au murit și 23 sunt răniți după ce pasarela unei școli s-a prăbușit. FOTO

Tragedia a avut loc la liceul Hoërskool Driehoek, de lângă Johannesburg. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru doi băieți și o fată, care au murit pe loc, fiind prinși sub zidurile căzute.

Din păcate, alți 23 de elevi au fost răniți, dintre care, spun medicii, cinci se află în stare gravă.

Încă nu se știe ce a provocat prabușirea pasarelei. Autoritățile continuă să cerceteze cazul. Toate victimele au fost scoase de sub dărâmături.

După tragedie, Ministerul Educației din Africa de Sud a transmis condoleanțe familiilor elevilor uciși.

The community of Hoerskool #Driehoek is rallying together this afternoon following the death of 3 pupils. They died after a walkway collapsed on them this morning. #eNCANow Courtesy #DStv403 pic.twitter.com/ZrkaSef1WV