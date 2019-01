O clădire cu 3 etaje s-a prăbușit, la Haga. 9 persoane au ajuns la spital. VIDEO

Şapte răniţi au fost transportaţi la spital, au anunţat pompierii, precizând că trei oameni au fost salvaţi dintre dărâmături. Serviciul de pompieri a informat, într-un comunicat, că prăbuşirea s-a datorat unei explozii cauzate de o scurgere de gaze, potrivit Reuters și DPA, citate de Agerpres.

Cel puţin încă o persoană se mai află prinsă sub ruine. Bărbatul este în viaţă şi s-a putut lua legătura cu el, au indicat pompierii.

Operaţiunea de salvare este îngreunată de faptul că acoperişul imobilului este în pericol să se prăbuşească. Faţada clădirii s-a prăbuşit în întregime. Unele părţi au căzut peste două autovehicule parcate în faţa imobilului.

Pagube semnificative au fost raportate şi în vecinătatea complexului de apartamente. Pompierii caută în aceste case eventuale victime.

Primarul din Haga, Pauline Krikke, a vorbit despre un „accident cumplit” şi le-a promis victimelor că vor primi ajutor în scurt timp.

