O femeie de 60 de ani și-au ucis mătușa, după o beție. Apoi a învelit-o și s-a culcat

O femeie de 60 de ani din județul Vaslui și-a ucis mătușa cu mai multe lovituri de cuțit, apoi i-a acoperit trupul și a plecat acasă să se culce.

Crima a fost descoperită a doua zi, de o vecină care a observat că pe coșul casei nu iese fum. Autoarea, care a fost găsită de poliţişti în pat, și-a recunoscut fapta şi a fost reţinută.

Victima şi nepoata ei se mutaseră în sat de câțiva ani. Femeia de 69 de ani nu avea copii și a trăia singură de 3 ani, după moartea partenerului ei. În seara în care şi-a pierdut viaţa, nepoata a venit s-o viziteze și ar fi consumat amândouă alcool, după care s-au luat la ceartă.

Vecin: „Bănuiesc că ea a venit cu o sticlă de vin, au băut, în jurul orei 8 seara, mă suna Paulina să vin să o dau afară că sare la bătaie și face scandal. Nu am venit.”

Victima de 69 de ani a fost lovită cu un cuțit și cu un clește, în zona feței. A fost găsită a doua zi dimineaţa fără viaţă, în pat, de o vecină.

Martoră: „M-am dus în faţa casei şi am strigat-o Paulina, Paulina. Lacătul era descuiat şi pus aşa. Am mai strigat. Am crezut că e bolnavă. Când colo, pe pat, învelită.”

Nu a putut explica crima

Nepoata femeii a recunoscut totul la audieri.. Însă nu a putut spune ce a determinat-o să comită o asemenea faptă.

Vecin. „Era alcoolică, când se îmbăta sărea la scandal. Ea e venită în sat, stă într-o casă părăsită, a nimănui, bea încontinuu, era la social, acu le-a mai dat şi bani de căldură, avea băutură”.

Romeo Iftene, primarul comunei Albești: „Nu au fost probleme, stau de ceva timp împreună. Am auzit certuri, na, ca într-o familie, dar nu se să ajungă aici.”

Alice Ruja, procuror criminalist: „A fost reţinută inculpata pentru 24 de ore şi urmează să fie adusă în faţa instanţei cu propunerea de arestare preventivă, fapta de care e acuzată fiind omor în relaţie cu violenţa în familie”

Pentru că victima nu are alte rude, va fi înmormântata de săteni.