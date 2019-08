Momentul șocant când o femeie cade de la balcon, în timp ce încerca să facă yoga

Tânăra a căzut în gol la 24 de metri, după ce s-a sprijinit de balustradă și s-a dezechilibrat. Ea s-a ales cu fracturi la ambele mâini și picioare, la umeri și cap, scrie Daily Mail.

WORLD NEWS #nzfijitimes

Alexa Terrazas was posing for photographs while attempting the stunt, before falling from the balcony of her sixth-floor apartment. https://t.co/0BbUhOghej pic.twitter.com/pKXnkJY8lE