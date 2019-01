Bărbat înjunghiat în dreptul inimii, în plină stradă. Motivul tragediei

iStock

Un bărbat din vestul Londrei a fost injunghiat în dreptul inimii de către un individ care voia să îi fure mașina. Bărbatul a căzut la pământ strigând după ajutor, relatează Daily Mail.

Victima, în vârstă de 50 de ani, a avut noroc, spun autoritățile, pentru că rana pe care a suferit-o a fost foarte aproape de inimă.

Omul s-a prăbușit lângă cafeneaua din Kew Gardens, de unde tocmai ieșise. Gino Gashi, unul dintre angajații cafenelei, a fost cel care i-a acordat omului primul ajutor până la sosirea medicilor.

"Am fost șocat, nu am mai văzut așa ceva înainte. Este șocant să vezi pe cineva înjunghiat. A fost înjunghiat aproape de inimă și striga după ajutor. Cred că încercau să îi fure mașina, pentru că am văzut ușa mașinii deschise", a spus Gino Gashi.

"Nu ne așteptam ca așa ceva să se întâmple într-o dimineață de duminică", a spus un alt martor.

"Gândurile noastre se îndreaptă spre bărbatul înjunghiat și familia acestuia", a scris un alt martor pe Twitter.

Poliția locală face acum cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul.

"El este tratat la spital, însă viața nu îi este pusă în pericol. Până în acest moment, polițiștii nu au făcut arestări, ancheta continuând", a spus purtătorul de cuvânt al poliției.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer