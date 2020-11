Femeia din Baia Sprie, găsită cu un cuțit în piept, a fost torturată şi violată. Ucigaşul a încercat să-i dea foc

O crimă înfiorătoare a pus în alertă autoritățile din Baia Sprie, județul Maramureș.

O femeie de 61 de ani a fost găsită înjunghiată și cu arsuri pe corp, în curtea casei. Potrivit unor surse din anchetă, principalul suspect este un apropiat. Înainte de a fi ucisă, victima ar fi trecut prin chinuri greu de imaginat - inclusiv un viol, mai arată date din investigație. Făptășul nu a fost prins.

Femeia locuia singură, într-o gospodărie din Baia Sprie. Nu era căsătorită și nu avea copii. O vizitau din când în când sora ei și o prietenă care îi ducea mâncare. Luni seară, cea din urmă a găsit-o zăcând fară suflare.

Vecină: "Eu am văzut-o joia trecută, după n-am mai văzut-o deloc. Nu avea soț, nici copii, sora ei locuia chiar lângă. Nu prea mergea lumea la ea, era mai mult singură."

Localnic: "A vrut să-i dea și foc, dar n-a apucat că a intrat cineva care o alimenta pe doamna cu apă, doamna cu mâncare, pâine și persoana respectiva a dat de ea. Pe ea o cunosc, nu ieșea la vorbe, mai mult acasă."

Localnică: "A omorât-o, a violat-o".

Trupul neînsuflețit a fost descoperit în curte, în fața unei anexe. Surse din rândul anchetatorilor spun că femeia avea numeroase urme de violență pe corp. Ar fi fost batjocorită, iar apoi înjunghiată. În plus, avea și arsuri.

Sora femeii: ”Eu am fost cu cumnata, am sunat și n-a răspuns și am auzit telefonul, după ce am sunat-o. Ne-am speriat și a zis uite sună telefonul acolo. Era înjunghiată și negru am văzut. De spaima nu mai știu nimic ce am văzut, am văzut-o acolo jos înnegrită.”

Nepotul femeii moarte: ”Au mers în casă și cum n-au găsit-o, au strigat-o și pe urmă au zis să sune, dar telefonul era în ceva haină în gradină. Au văzut-o acolo unde a fost omorâtă. Era părul incendiat și cu un cuțit în piept și în lenjerie intimă. Mătușa stătea singură, își făcea treburile prin curte și își băga oameni, nu era într-o relație apropiată.”

Cecilia Grozavu, purtător de cuvânt IPJ Maramureș: “O echipă complexă de cercetare formată din procurori, polițiști, legiști desfășoară activități investigative minuțioase pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a survenit decesul“.

Cauza morții va fi stabilită în urma necropsiei. Între timp, anchetatorii sunt pe urmele făptașului.