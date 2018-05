Explozie, urmată de un incendiu în Dâmbovița: un mort și un rănit

Pro TV

O femeie în vârstă de 83 de ani din județul Dâmbovița a murit, iar ginerele ei este în stare gravă după ce locuința lor a fost zguduită de o explozie urmată de un incendiu violent.

Bărbatul de 61 de ani a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la spital în Capitală, însă, pentru bătrână, medicii nu au mai putut să facă nimic.

Incendiul izbucnit în gospodăria familiei din localitatea Ghergani, judeţul Dâmboviţa, a cuprins iniţial locuinţa. În scurt timp însă, flăcările au înghiţit şi un garaj, dar şi o anexă aflată în apropiere. Oamenii, proprietarii unor farmacii, erau acasă în acel moment.

Vecină: "Erau flăcările foarte mari. Am sărit! Ne-am dus şi am oprit gazele, că am auzit că a bubuit."

Vecin: "Am văzut un fum că a ieşit prin astea şi a luat foc."

Martorii au sunat la 112, iar la faţa locului au sosit mai multe echipaje de la pompieri şi ambulanță. Din păcate, însă pentru bătrână nu s-a mai putut face nimic, a fost declarată decedată.

Ginerele femeii în vârstă de 83 de ani a suferit arsuri grave, pe aproximativ 80 la sută din suprafaţa corpului, şi a fost transportat cu un elicopter SMURD la un spital din Bucureşti.

Potrivit primelor date, o defecţiune a instalaţiei de gaz ar fi dus la această tragedie.

Primarul oraşului Răcari: "Înţeleg că de la o defecţiune la instalaţia de gaze, a avut loc o explozie, urmată de incendiu. O persoană arsă, în stare gravă, la spital."

Focul a distrus şi o maşină aflată în garajul oamenilor.

