Dublă crimă la Bacău, din gelozie. Un individ a ucis o femeie și pe fiica ei de zece ani și s-a sinucis

Victima, de 35 de ani, era soția unui văr de-ai atacatorului, cu care ar fi avut o relaţie, iar individul ar fi recurs la acest gest după ce femeia ar fi vrut să se despartă de el.

La oribila scenă a asistat şi sora copilei ucise, care a reuşit să scape din mâna agresorului în ultima clipă.

Nenorocirea a avut loc în comuna Gioseni. Alarma a fost dată de fetiţa de 12 ani, care a reușit să scape din mâinile atacatorului, a ieşit în stradă și a țipat după ajutor. Vecinii au auzit strigătele diperate ale copilei și așa au aflat de tragedie.

Ioan Petrina – vecin: „A văzut fetiţa care ieşise din curte şi a fugit spre drum. El a luat-o de mână şi a adus-o la mine în curte.”

Reporter: Fata era murdară de sânge?

Ioan Petrina: „Era puţin murdară pe tricou, şi a spus, haideţi repede că a înjunghiat-o pe mama mea şi pe sora mea mai mică.”

Oamenii s-au dus imediat în casă să vadă ce s-a întâmplat și au avut parte de o scenă teribilă. În locuință au găsit-o pe copilă de 10 ani fără viaţă, iar peste drum, la o vecină zăcea mama ei, plină de sânge şi cu multe răni de cuţit.

Iustina Petrina – vecină: „Am văzut-o cu ochii deschişi şi de la ambulanţă au cerut să văd dacă are semne vitale. Am pus mâna la gât şi am văzut că nu are niciun fel de puls.”

„Fata era jos, lată, şi după ai am intrat şi la vecină şi era mama jos, era tăiată, moartă. El cred că era în casă nu era mort(atacatorul. n.r.)” spune un alt vecin.

Bărbatul a atacat-o prima dată pe fetiţa de 10 ani, moment în care sora ei a reuşit să fugă. Mama a căutat scăpare la o vecină, dar agresorul a urmărit-o şi a ucis-o şi pe ea.

Tereza Imbrea – vecină: „Eu făceam treabă aici în chiler, şi am auzit dintr-o dată ţipete şi au ajuns la poartă la mine şi a intrat. Ea era în casă, dar era plină de sânge.”

Cei doi ar fi avut o relaţie, spun vecinii, iar când femeia a vrut să pună capăt aventurii, amantul a jurat răzbunare.

Dan Fărcaş – vecin: „Era liniştit, dar în ultimul timp a fost deprimat din cauza altor probleme. Ei or fi avut o relaţie înainte şi acum le-a dat deoparte şi la revedere s-au încins spiritele.”

Reporter: Credeţi că gelozia a dus la nenorocirea sta?

Dan Fărcaș: „Posibil, cam aşa e.”

Vecin: „M-am întâlnit cu el la magazinul celălalt, era liniştit nu era băut, şi ce i-a venit în cap nu ştiu”

Soțul victimei este plecat în străinătate la muncă şi acum încearcă să găsească bani să vină acasă. Fetița care a scăpat cu viață a fost luată de inspectorii de la Protecția Copilului și urmează să discute cu un psiholog. Procurorii au deschis dosar penal pentru omor calificat.

