Două accidente grave în mai puțin de o oră, pe DN7. Șoseaua, plină de probleme

Două accidente s-au produs, miercuri, pe Drumul Naţional 7, în Arad, în mai puţin de-o oră. Grav rănit, un bărbat în vârstă de 68 de ani nu a mai putut fi salvat.

Pe acea șosea naţională se lucrează la reabilitarea drumului pe mai multe porţiuni şi, din această cauză, se formează coloane de maşini.

În apropiere de Săvârşin, şoferul unui camion care transportă un utilaj nu a observat coloana formată în faţa sa, într-o curbă la stânga, şi a intrat în remorca unui TIR care staţiona. Cabina maşinii a fost distrusă, iar socrul şoferului, în vârstă de 68 de ani, a murit în impact.

Șofer: „Era o coloană şi nu am putut să opresc. Nu ştiu, am pierdut frâna. Numai pe o roată am mers.”

Șofer: „Veneam dinspre Arad. Mergeam către Deva şi pe DN 7 şi am fost oprit în spatele unui alt coleg, datorită faptului că se lucrează la drum. Și a venit din spate un autocamion, care a intrat în spate. Probabil nu a păstrat distanţa.”

Șofer: „A venit din spate, nu a mai putut opri maşina şi s-a băgat între noi. A trecut pe lângă mine şi a intrat în colegul, că venea altul din faţă.”

Șofer: „A intrat în camionul respectiv şi l-a omorât şi pe socru-so. Eu cred că drumurile sunt....Băieţii care au fost aici nu au avut palete şi nu aveau habar cum se dirijează o circulaţie la un punct de lucru. Posibil şi şoferul un pic neatent.”

Circulaţia în zonă a fost oprită timp de mai multe ore.

Maior Valentin Renic, secţia de pompieri Bârzava: „La sosirea echipajelor de descarcerare, victima era încarcerată în autotren. Intervenţia a decurs bine, fiind o intervenţie destul de dificilă, datorită poziţiei în care se afla victima.”

Cu doar o jumătate de oră înainte, un accident similar s-a produs în zona localităţii Conop. Două basculante care transportau piatră s-au ciocnit violent pentru că unul dintre şoferi nu observase coloana formată în faţa lui. Rănit, bărbatul a fost preluat de un echipaj SMURD şi transportat la spital.

