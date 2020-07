Cum a fost salvată vânzătoarea din Maramureș din mâinile agresorului. „Era tăiată la tendon”

Un alt atac sângeros a avut loc în plină zi, în judeţul Maramureș. O femeie de 36 de ani a fost înjunghiată de către un bărbat în vârstă de 40 de ani.

A fost salvată de un martor care a asistat, alături de cei doi copii, la întreaga scenă. La scurt timp după atac, agresorul şi-a luat viaţa. Femeia este în afara oricărui pericol, însă a rămas internată în spital .

Tragedia a avut loc pe o stradă din localitatea Dragomirești. Un localnic care era în trafic a văzut cum agresorul urmăreşte victima cu un cuţit şi o ameninţă cu moartea. Martorul a reuşit să îi salveze viaţa femeii, după ce unul dintre cei doi copii, aflaţi în autovehicul, a deschis portiera maşinii şi l-a lovit pe individ în plin în momentul în care acesta urmărea femeia.

Martor: "Când am ajuns eu, am văzut că are cuţitul în mâna şi m-am dus către el să-I zic să nu dea în ea ,să îl blochez cu maşina. poi ai realizat..ba da, ca pe asta o omoară."

Salvatorii au reuşit să o tragă pe femeie în maşină şi să o scape de bărbatul care a înjunghiat-o de 2 ori, în abdomen şi în mână.

Martor: Copilul meu l-a văzut şi a deschis portiere şi a dat cu uşa în el şi a tras-o pe femeie în maşină şi am tot mers la spital.

Reporter: Şi femeia în ce stare era?

Martor: Era tăiată la tendon şi la abdomen, era conştientă şi tot zicea, copila mea, să nu-i omoare fata. Nu era nimeni la magazin, numai ei doi.

La scurt timp agresorul şi-a pus capăt zilelor pe aceeaşi stradă. Femeia a fost transportată la spital, şi se afla în afara oricărui pericol.

Ionela Cozma, purtător de cuvânt IPJ Maramureș: "Cadavrul acestuia a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării necropsiei şi stabilii cu exactitate a cauzei morţii."

Acum oamenii legii trebuie să afle de la ce a izbucnit conflictul.