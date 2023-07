"Copilul meu e mort?" O mamă s-a stins din viață, la doar câteva ore după ce copilul ei a murit

Serviciile de urgență s-au deplasat de urgență la locuința Viktorijei Mardosiene din Anglia, după ce au primit informații că fiul ei, Kevin Deguitas, în vârstă de cinci luni, nu respira, citează Daily Mail.

Echipajele de ambulanță s-au luptat pentru a-l salva și l-au dus la spital, dar ulterior a fost declarat mort.

Tragicul eveniment a avut loc pe data de 9 august anul trecut, însă polițiștii au continuat ancheta și au descoperit noi detalii.

Femeia de origine lituanină s-a internat ulterior la secția de psihiatrie a spitalului unde a fost transportat bebelușul și a declarat personalului de acolo că este distrusă de moartea acestuia.

În timp ce se afla acolo, femeia a intrat în stop cardiac și a murit în același spital ca și fiul ei.

Medicul a deschis și amânat anchetele, declarând că este nevoie de cercetări suplimentare.

La audierea privind moartea bebelușului, a fost ascultată declarația polițistului Tyler Lowe, care a spus: "Camera de zi era extrem de dezordonată, cu cutii și jucării peste tot pe podea.

Am abordat-o pe mama copilului pentru a face cercetări, a spus ea: "No English". Am păstrat o oarecare distanță. Ea vorbea la telefon cu tatăl copilului și îl întreba: "Copilul meu este mort?". A început să plângă, a adăugat el.

"Ar fi corect să spunem că locuința a fost găsită într-o oarecare stare de dezordine. Am fost la adresă a doua zi și pot confirma că ea dormea într-un pat dublu. În dormitor erau cutii sticle goale de alcool. ", a declarat Craig Flowers de la Protecția Copilului.

Femeia a fost testată cu alcooltestul la fața locului și s-a constatat că avea o alcoolemie de 40mcg/ml. Limita de alcoolemie la volan este de 35.

"Ceea ce știm este că un copil a murit în timp ce dormea cu mama lui. Nu există o cauză medicală specifică a decesului după o autopsie completă ", a precizat Roger Malcomson, medic pediatru.

"Aș lua în considerare o cauză de deces neelucidată. În ceea ce privește dezbaterea dacă aceasta a fost o moarte naturală sau nenaturală, nu cred că există suficiente dovezi pentru a sugera oricare dintre cele două variante", a declarat medicul pediatru.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , , , Dată publicare: 04-07-2023 21:27