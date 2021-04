Copil mort la un antrenament de fotbal în Galați, strivit de două plăci de beton. Cum s-a întâmplat nenorocirea

Un copil a murit strivit între două plăci de beton, pe un stadion din Galați. Băiatul a încercat să se strecoare prin gard, moment în care plăcile s-au desprins și l-au strivit.

Tragedia a avut loc sâmbătă pe stadionul “Dunărea” din Galați. Copilul însoțit de tatăl său, se afla la un antrenament de fotbal, împreună cu mai mulți elevi și antrenori. Băiatul participa la Cupa “Iepurașul”, organizată de Clubul Sporting Galați.



Înainte de meci, băiatul de 10 ani a vrut să se strecoare prin gard dar două plăci de beton au căzut peste el. Copil a primit primul ajutor de la ambulanță dar a decedat apoi la spital, din cauza rănilor grave de la cap.

Antrenorul echipei de juniori, Ovidiu Mangu, din Bârlad, a declarat pentru ziarul Vremea Nouă, cum s-a întâmplat nenorocirea:

„Participam cu elevii mei la cupa „Iepurașul” din Galați, iar într-o pauză, de la antrenament, David și colegii săi au cerut să meargă la toaletă, au întrebat pe organizator unde să meargă și acesta le-a zis să se ducă după gard. S-au dus printr-o gaură, eu nici măcar n-am văzut gaura aia din gard unde era, până când s-a produs tragedia. El a vrut să iasă prin gaură și au căzut peste el două plăci, peste capul lui. Noi am alergat imediat acolo iar patru bărbați nu am putut să le ridicăm, a trebuit să mergem și pe partea cealaltă de gard. Am chemat ambulanța la 112, a fost dus la spital, suntem toți bulversați, iar la spital a murit. Acum sunt la poliție dau o declarație”, a spus antrenorul Ovidiu Mangu.

IPJ Galați a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar organizatorii competiției sunt audiați.