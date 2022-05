Copil de un an și patru luni, în stare gravă, după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc, în Petroșani

Un copil de un an și patru luni a ajuns la spital în stare gravă după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc, joi, în Petroșani.

Băiețelul a avut noroc cu o copertină aflată la parterul clădirii, care a amortizat căzătura.

Copilul era împreună cu mama sa, în bucătărie. Tânăra îi pregătea mâncarea, așa că l-a pus pe un scăunel, să fie aproape de ea. Numai că, în acel moment, băiețelul de numai un an și patru luni s-a cățărat și a ajuns la geam.

Tatăl copilului: „S-o urcat pe o mașinuță, are o mașinuță din aia electrică. S-o urcat pe ea, niciodată nu s-a urcat la geam. Era la un metru de ea, doar că era după colț, atât, și eu eram dincolo, în cameră, că o fost cu mine, s-o jucat cu mine”.

Copilul a căzut pe o copertină aflată la parter. În urma impactului, a supravieţuit miraculos, însă a fost dus la spitalul din Petroșani.

Mama copilului: „Se mai urca pe măsuța lui și chiar o luasem de acolo, astăzi, și chiar spuneam că trebuie să facem ceva. Îi curățam măsuța, să îl pun la masă. Efectiv, eram lângă el, doar că era în balcon. Bucătăria e cu balcon cu tot”.

Pentru ca starea băieţelului s-a înrăutăţit, medicii au luat decizia să îl transporte cu un elicoper la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara.

Ioan Alexandru Ciuta, medic la UPU SMURD Timișoara: „Am fost solicitați să preluăm un pacient de un an și patru luni de la elicopter, fiind adus de la spitalul din Petroșani, acesta prezentând un politraumatism prin cădere accidentală prin cădere de la înălțime. Pe perioada transportului, starea pacientului s-a modificat, motiv pentru care a trebuit să îl aducem direct la Spitalul Luis Țurcanu”.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările.