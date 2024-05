Retrospectiva primului an de domnie al regelui Charles al III-lea. „Este marcat de ascensiunea reginei Camilla”

Regele Charles al III-lea a sărbătorit discret împlinirea unui an de la ceremonia de încoronare, alături de câțiva prieteni apropiați.

Acestă perioadă de domnie a avut un început plin de optimism, însă ultimele luni au fost umbrite de problemele de sănătate abătute asupra familiei regale.

Veștile că monarhul, dar și nora lui, prințesa de Wales, suferă de cancer au venit ca o undă de șoc printre supuși.

41 de salve de tun trase de caveleria regală de artilerie au marcat împlinirea unui an de la încoronarea lui Charles al III-lea. A fost singurul eveniment programat cu ocazia aniversării regale.

Suveranul a preferat să petreacă ziua fără fast, ori agitație, deoarece ascensiunea sa la tron este atât de profund legată de trista pierdere a Reginei Elisabeta a II-a.

Un sondaj publicat de Mail on Sunday a arătat că regele Charles se bucură de popularitate, majoritatea britanicilor considerând că face o treabă bună. Anul 2023 prefigura un început de domnie senin. La începutul lunii iunie, pentru prima sa vizită în străinătate de după încoronare, regele Charles a ales România, o țară care ocupă un loc aparte în inima sa.

Regele Charles al III-lea: „Am ajuns să iubesc România. Cultura, arta, tradițiile și istoria voastră, peisajele și biodiversitatea neprețuită. Este „Țara mea de glorii, țara mea de dor”, dacă îmi îngăduiți să-l parafrazez pe poetul vostru național”.

2024 a schimbat însă totul. La sfârşitul lunii ianuarie, regele a fost internat pentru o intervenție de hiperplazie benignă de prostată. O săptămână mai târziu, un comunicat al Palatului Buckingham a anunţat că regele a fost diagnosticat cu o formă de cancer.

Dr. George Gross, fondator al British Coronations Project, King's College London: „Puțini lideri pot face atât de mult bine cu un singur mesaj. După ce a făcut publice problemele cu prostata și mai ales diagnosticul de cancer, un număr record de bărbați s-au dus la controale medicale”.

Anna Whitelock, profesor de istorie a monarhiei la University of London: „Diagnosticul de cancer al regelui l-a făcut cumva mai abordabil, chiar dacă asta sună contra-intuitiv pentru un bărbat care deține prin naștere imense averi și privilegii. Dar, până la urmă, sănătatea se dovedește încă o dată marele nivelator”.

Pe durata tratamentului și a convalescenței, regele a fost silit să renunţe la apariţiile publice.

Anna Whitelock, profesor de istorie a monarhiei la University of London: „În multe privințe, acest prim an de domnie este marcat de ascensiunea Camillei. Am crezut cu toții că ziua în care a fost încoronată Regina Consoartă a Marii Britanii a fost momentul de apogeu al drumului ei către reabilitare și mântuire. În realitate însă, cu adevărat remarcabilă este munca ei din ultimele câteva luni, prin care a reprezentat efectiv monarhia, fiind acceptată și sprijinită de oameni, adesea cu afecțiune”.

Cu acordul medicilor săi, regele și-a reluat săptămână trecută angajamentele publice. Spre bucuria supușilor care i-au dus grija, suveranul a revenit zâmbitor și vizibil în forma bună.

