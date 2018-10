Consiliera unui senator, lovită de maşină când traversa neregulamentar. Politicianul ar fi fost martor

Un grav accident de circulaţie s-a petrecut în urmă cu două ore în centrul Brașovului. O tânără de 34 de ani a fost lovită de o maşină în timp ce traversa neregulamentar stradă.

Victima este consilieră a senatorului Marius Dunca, fost ministru al tineretului şi sportului. Martorii spun că însuşi senatorul a fost martor la accident. Se pare că oprise maşina în loc nepermis şi, cel mai probabil, o aştepta pe consiliera lui, care a traversat strada în fugă. Femeia este acum în stare gravă la spital.

Accidentul s-a petrecut chiar în fața sediului PSD Braşov, într-un loc unde oprirea este interzisă. Martorii spun că maşina senatorului Marius Dunca staţiona pe prima bandă, cu avariile pornite. Consiliera politicianului a ieşit din sediul partidului şi a încercat să traverseze fără să ţină seama că nu se afla pe zebră. Un şofer a izbit-o în plin.

Șofer: "Era o maşină staţionată şi eu dup-aia, în ultima secundă am văzut-o, n-am apucat să frânez. Mi-a alergat în faţa maşinii. Eu am frânat cât am putut de repede şi de mult dar n-am putut s-o evit.

Martor: "Era o maşină care era aicea staţionată, nu ştiu dacă o aştepta sau nu. ştiu că a traversat strada şi a lovit-o, şi eu i-am acordat primul ajutor premedical. Din păcate era inconştientă, am încercat să stabilizez până a venit SMURDUL."

Localncii spun că zona este una intens circulată şi mulţi şoferi apasă exagerat acceleraţia. Nenumăraţi pietoni traversează prin loc nepermis, deşi sunt două zebre în zonă.

Martor: "Și şoferii sunt vinovaţi dar şi pietonii. pentru că nu poţi să treci pe unde vrei tu, cum vrei tu."

Reporter: "Şi sunt trecer de pietoni în zonă?"

Reporter: "Sunt, una 20 metri mai jos şi alta la două sute de metri. Adică ar avea pe unde să treacă."

Poliţiştii i-au deschis şoferului un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Şi senatorul ar putea să fie sancţionat dacă se va dovedi că a staţionat în loc nepermis.

