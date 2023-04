Clipe de groază la bordul unui avion cu pasageri, după ce un șarpe cobra s-a strecurat sub cămașa pilotului

Pilotul Rudolf Erasmus a trăit clipe de coșmar în timp ce se afla în aer, la manșa unui avion de pasageri, care urma ruta Worcester – Mbombela, în Africa de Sud. Concret, el a simțit cum un șarpe cobra s-a strecurat sub cămașa sa.

Pilotul Rudolf Erasmus zbura cu avionul său în care mai erau patru pasageri, iar la un moment dat a simțit cum se strecoară ceva pe șoldul său. Era unul dintre cei mai veninoși șerpi din Africa de Sud, care își făcuse loc în avion.

Zburând de la Worcester la Mobombela pe o vreme rea și la o altitudine de peste 3.300 de metri, pilotul din Lowveld a efectuat o aterizare de urgență după ce a simțit cum șarpele se „plimba” de el.

„Am simțit ceva rece pe șoldul meu”

"Zburasem de la Worcester și ne-am oprit la Aeroportul Internațional Bram Fischer din Bloemfontein pentru a realimenta și a lua ceva de mâncare. Ne-am îmbarcat din nou și eram în drum spre Aeroportul Național Wonderboom, destinația finală fiind vechiul aerodrom din Nelspruit. Zburam la pesye 3.300 de metri în aer când am simțit ceva rece pe șoldul meu", a declarat pilotul.

Imediat cum a simțit și văzut șarpele mortal pe el, pilotul și-a păstrat calmul și și-a informat și pasagerii despre incident, iar aceștia și-au păstrat calmul până când aeronava a aterizazt de urgență.

Apoi, următoarea treabă a fost să scoată bestia de sub scaunul pilotului.

"Am stat pe aripa avionului și am mutat scaunul în față pentru a încerca să văd șarpele. Acesta era încolăcit sub scaunul meu. Era un tip destul de mare", a mai spus căpitanul aeronavei, potrivit Daily Star.

