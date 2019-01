"Cimitirul Pacificului" a mai luat trei vieți. ”Cea mai periculoasă zonă de pescuit din lume"

Stephen Biernack,i în vârstă de 50 de ani, James Lacey, de 48 de ani, din New Jersey și Joshua Porter, de 50 de ani, din Oregon au murit după ce barca de pescuit în care se aflau s-a răsturnat în valurile agitate din Pacific. Barca celor trei a apărut în showul TV despre viețile pescarilor: Deadliest Catch: Dungeon Cove, difuzat de Discovery

These are the three fishermen who lost their lives when their boat capsized in Yaquina Bay late last night. Their families gave permission to share these. Captain Stephen Biernacki, Josh Porter and James (“Jimmy”) Lacey are very loved and will be missed very much. ????@fox12oregon pic.twitter.com/eAjo2l1Ai4